Markus Aydt ist jetzt offizieller Geschäftsführer der Sozialstation St. Marien Triberg. Zwar wurde er vom Vereinsvorstand in Abstimmung mit seiner Vorgängerin Anita Staiger-Flaig bereits seit einigen Wochen tätig – doch die Mitgliederversammlung musste dem noch offiziell zustimmen. Vorsitzender Hans-Georg Schmidt begrüßte dazu die Mitglieder. 38 Jahre alt ist der verheiratete Furtwanger Familienvater Markus Aydt und verspricht daher lange Kontinuität. Er habe ein bestens bestelltes Feld vorgefunden.

Der Sohn eines Schuhhändlers hat ein Studium der Sozialwirtschaft hinter sich. 13 Jahre lang hat er auf dem Sozialamt in Stuttgart gearbeitet, bevor er in den Schwarzwald-Baar-Kreis zurückkehrte. Dort war er zuletzt vier Jahre bei der Betreuungsbehörde im Landratsamt tätig – bis er auf die „interessante Stellenausschreibung“ der Sozialstation stieß. Die Stelle kommt ihm gleich doppelt entgegen. Zum einen habe er als ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer häufig Kontakt in die ambulante und stationäre Pflege, zum anderen arbeite er gerne verantwortlich und entwerfe neue Projekte. Vor allem Letzteres wird in den nächsten Jahren auf ihn zukommen. Das erste Großprojekt seiner Amtszeit, die Tagespflege in der Anton-Bruckner-Straße in Schönwald, ist bereits voll im Gange und soll bis spätestens Frühjahr 2020 fertiggestellt sein.

Für ihren langjährigen Einsatz in der Sozialstation St. Marien Raumschaft Triberg werden (von links) Sigrid Frey, Gaby Fleig, Patricia Eiche und Angela Schätzle geehrt. | Bild: Niklas Fehrenbach

Die Sozialstation ist ein eingetragener Verein. Eine mittlerweile längst ökumenische Institution mit 65 Mitarbeitern in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen sowie Tätigkeitsfeldern und derzeit wirtschaftlich selbstständig.

Finanziell war das Jahr 2018 ein Erfolg für die Sozialstation, die den Jahresüberschuss im Vergleich zur Vorperiode fast verdoppeln konnte, so Anita Staiger-Fleig, die ein letztes Mal die Genehmigung des Jahresabschlusses leitete. Zwar würde sich der derzeitige Aufbau der Tagespflege in Schönwald noch auf den Gewinn auswirken, dennoch sei es wichtig zu wissen, dass eine Rücklage hierfür vorhanden ist. Mit der Gemeinde Schonach sei man ebenfalls noch in Verhandlungen. „Ich wünsche mir, dass die Raumschaft versorgt wird, aber natürlich müssen wir auch ausgelastet sein“, erläuterte Vorsitzender Hans-Georg Schmidt und dankte der Geschäftsführerin für das vergangene Jahr.

Anschließend wurde mit den Tätigkeitsberichten des Pflegedienstes und der Nachbarschaftshilfe fortgefahren. Auf insgesamt 24 Mitarbeiter konnte Pflegedienstleiterin Patricia Eiche zählen, die sich unter anderem in Sachen Hygiene, Reanimation und Stressmanagement, aber auch zum Datenschutz fortbildeten. Derzeit begleite man außerdem eine Auszubildende im Bereich der Altenpflege. Zusammen absolvierten die Pfleger 62 121 Hausbesuche und betreuten durchschnittlich 419 Klienten im Monat. Dabei wurden 133 487 Kilometer an Wegstrecke zurückgelegt. An Werktagen sind morgens meist acht Touren parallel im Einsatz und abends konstant drei. Einen besonderen Dank richtete Eiche an ihre Stellvertreter Sandra Blessing und Franz Heizmann, die sie während einer Krankheitspause vertreten hatten. Für den Vorstand war dies eine Bestätigung für die sehr gute personelle Aufstellung der Sozialstation.

Für dieses Gesamtbild sorgen auch die 28 Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe und Familienpflege rund um Einsatzleiterin Heidi Stumpp. Sie berichtete ebenfalls von Fortbildungen ihres Teams, die zur Qualität der Pflege beitragen. Neben der Betreuung von zehn Familien wird auch die Triberger Gruppe „Wasserfalltreff“ immer bekannter, sodass zuletzt 24 Gäste bei Spielen, Gesang und Gymnastik spaßige Mittage miteinander verbrachten.

Im März wurden diese Leistungen der Mitarbeiter abermals ausgezeichnet: vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) gab es bei der Qualitätsprüfung die Traumnote 1,0. So fiel es Tribergs Bürgermeisterstellvertreter Klaus Wangler, der den Dank aller Gemeinden aussprach, nicht schwer, die einstimmige Entlastung des Vorstands herbeizuführen.

Geschäftsführer Markus Aydt stellte als erste offizielle Amtshandlung den Finanzplan für 2019 sowie die moderaten Preiserhöhungen bei den Privatdienstleistungen vor. Beide Punkte wurden von der Versammlung abermals einstimmig genehmigt. Zum Abschluss gab es einige Jubilare unter den Mitarbeitern zu feiern. Seit zehn Jahren arbeiten Daniela Winthab, Angela Schätzle, Gaby Fleig und Sandra Blessing für die Sozialstation. Für ihr 20-jähriges Engagement wurden Patricia Eiche und Sigrid Frey geehrt.