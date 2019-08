von Markus Reutter

Haben die fossilen Brennstoffe für Autos ausgedient? Noch sieht es nicht so aus angesichts der vielen Tankstellen mit diesen Kraftstoffen. Ein Nischendasein führen dabei die Erdgastankstellen. Die EGT bietet eine solche in Triberg an – und hat sie jüngst modernisiert.

Weitere Anbieter erst in VS, Donaueschingen, Schramberg

Erdgastankstellen sind nicht gerade häufig. Eine Übersicht über die Standorte in der Region gibt die Internetseite www.gas24.de. Demnach ist die EGT-Tankstelle in der Nußbacher Straße 14 in der Region rund um Triberg die einzige. Weitere Standorte mit Erdgas von anderen Betreibern folgen erst in Schramberg, Villingen-Schwenningen und Donaueschingen.

Klimafreundlicher und kostengünstiger

Dabei hat Erdgas durchaus Vorteile gegenüber Benzin, weiß der für diese Sparte bei der EGT zuständige Frank Bonsiepe. Durch seine geringere CO2-Bildung sei es klimafreundlicher, aber auch kostengünstiger. Der Preis falle gegenüber Benzin um rund 30 Prozent niedriger aus.

Flaute bei neuen Modellen

Aber weshalb gibt es dann nur so wenige Autos mit Gas-Motoren? „In den vergangenen Jahren sind nicht allzu viele neue Modelle auf den Markt gekommen“, sieht Bonsiepe einen Grund.

Aufwändige Anforderungen

Eine andere Ursache könne darin liegen, dass eine Erdgastankstelle relativ aufwendig zu bauen sei. Es brauche mit einer Gasleitung die nötige Infrastruktur, neben Zapfsäulen müssten auch Verdichter und Speicherbänke errichtet werden, über die das verdichtete Gas in den Autotank gepresst werde.

Sicherheit ganz wichtig

Sicherheit spiele da eine große Rolle. Angst vor Unfällen beim Betanken oder durch einen Gasantrieb müsse der Kunde nicht haben. Schließlich setze sich der Benzin-Autofahrer ja auch jeden Tag in sein Fahrzeug mit 70 Litern Benzin in einem Kunststofftank mit vergleichsweise geringer Wandstärke. Erdgasflaschen, die als Tank dienten, seien wesentlich härter. Die dabei verwendeten Carbonmaterialien seien sogar härter als Stahl.

Navis helfen Fahrern von Erdgas-Autos

Das dünn gesäte Tankstellennetz gilt es natürlich für einen Erdgas-Mobilisten gezielt zu nutzen. Es gebe Navis, die einen zu diesen Tankstellen führten. Außerdem hätten die meisten Erdgas-betriebenen Fahrzeuge auch einen Benzintank, mit dem Durststrecken bis zur nächsten Gastankstelle überwunden werden könnten.

Zahlen mit Kreditkarte

Eine Verbesserung bei der Benutzerfreundlichkeit hat die EGT jüngst bei ihrer Gastankstelle in Triberg realisiert. So gibt es ab sofort dort weitere Zahlungsmöglichkeiten über Visa und Mastercard.

Fossile Treibstoffe in der Kritik

Ob fossile Antriebsstoffe wie Benzin und Erdgas nicht auf dem absteigenden Ast sind? Das vermag Bonsiepe nicht zu beantworten. Er stellt jedoch fest, dass alternative Antriebssysteme, allen voran die Elektromobilität, stärker beworben werden seitens der Politik. Die Entwicklung mache sich auch bei der EGT bemerkbar, die vermehrt neue E-Tankstellen ausweise.

Erdgas-Absatz stagniert seit Jahren an der Tankstelle

Der Absatz an Erdgas an der Tankstelle in Nußbach hingegen stagniert seit den vergangenen fünf Jahren bei rund 2,5 Tonnen Erdgas pro Monat. Früher sei es mal mehr gewesen. Seit etwa 18 Jahren gebe es diese Tankstelle in Triberg. Gerade im Sommer steige die Nachfrage. Vermutlich gebe es dann vermehrt Touristen, die dieses Angebot nutzten. Gerade ihnen kämen auch die neuen Zahlungsmöglichkeiten mit Kreditkarten entgegen.

Auch wenn Erdgas eher ein Nischendasein führt, gibt es Kraftstoffe, die noch seltener zu haben sind: Wasserstoff. Auf der Internetseite wird auf entsprechende nächste Tankstellen in Freiburg und im Raum Stuttgart verwiesen. Dabei hat Wasserstoff durchaus seinen Reiz, meint auch Bonsiepe angesichts der umweltfreundlichen Verbrennung von Wasserstoff zu Wasser und der schnellen Betankung im Vergleich zur Ladezeit von Batterien für E-Fahrzeuge.

Jedoch seien Wasserstofffahrzeuge vergleichsweise teuer. Das sei sicherlich auch eine Frage der Stückzahl. „Das ist vom Ansatz her sicher eine Alternative. Aber da wird weniger darüber geredet.“