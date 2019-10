von Hans-Jürgen Kommert

Heute ist sie für den Durchgangsverkehr gesperrt, die Gartenstraße in Triberg. Sie war einst die Heimat des Triberger Autors Dieter Stein.

Schlitzohrigkeit bis heute erhalten

Schon in frühester Kindheit war er ein Lausbub, wie er sich bezeichnet. Und diese Schlitzohrigkeit hat sich Dieter Stein bis heute erhalten, auch wenn er mittlerweile die 75 erreicht hat. Der Triberger ist auch mit einigen nicht ganz bierernsten Kriminalromanen auf dem Markt. Hin und wieder aber tritt er als Hintergässler aus der einst durchgehenden Gartenstraße auf. Vor allem dabei hat er stets den Schalk im Nacken, denn die Gartenstraße, in der er als Kind lebte, war eine solche Hintergasse.

In entspannter Atmosphäre stellt Dieter Stein erneut Geschichten aus der Hintergasse vor, mittlerweile aus dem Buch Nummer sechs. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schon in den vergangenen Jahren gab es Lesungen im Rahmen der Kulturmontage im Schwarzwaldmuseum in Triberg, bei denen Stein Geschichten aus seiner Jugend in den Jahren nach dem Krieg zum Besten gab, immer erzählt mit einem verschmitzten Lächeln.

Bauernkapelle 2.0 spielt immer nach Münchwurf ins Sparschwein

In diesem Jahr kündigte Stein die Bauern­kapelle 2.0 an, deren Mitglieder er selbst als Extremmusiker bezeichnete. Eine kleine, in rote Westen und Kniebund­hosen gekleidete Abordnung Musiker stellte im Kurt­Niemuth-Raum oberhalb des Museumscafés eine Bauernkapelle dar, die zu spielen begann, sobald Stein Münzgeld in ein Sparschwein steckte.

Bücher erst in einigen Tagen erhältlich

Vorstellen wollte der Autor sein neuestes Hintergässler-Buch, die Nummer sechs. Doch so mancher Besucher wurde enttäuscht, denn ein käuflicher Erwerb war aufgrund eines Fehldrucks noch nicht möglich. „Die Bücher werden voraussichtlich in den nächsten Tagen druckfrisch in der Buchhandlung Schönen­berger für zwölf Euro ­erhältlich sein“, erzählte der Autor lachend.

Gefühlt von jedem eine Ohrfeige kassiert

Stein sprach wieder sehr offen über seine Lausbübigkeit, aber auch darüber, dass er manchmal zum Opfer der erwachsenen Straßenbewohner wurde: Bis das Jahr zu Ende ging, habe er gefühlt von jedem eine Ohrfeige kassiert. Was zugleich dafür spricht, dass er oft erwischt wurde.

Verführerische Grießschnitten

Bis auf einmal: Als er nämlich beim Kartoffelholen aus dem Keller an den Grießschnitten von Frau Bläsi nicht vorbeikam. Der erste Griff nach den Schnitten war noch wohlüberlegt, der zweite brachte die Bescherung, als er den Teller mit den leckeren Schnitten herunterriss. Dennoch wurde er nicht erwischt, weil er den besten Augenblick abpasste. Als die gute Frau mit der Kehrschaufel auftauchte, tat er so, als sei er gerade erst unterwegs in den Keller.

Stein ließ sich auch über Waschbretter aus und die Tatsache, dass es fatal sei, wenn man als kleiner Junge in die Kanalisation stürzt: „Man stelle sich vor, so jung und dann schon ein Leben lang tot“, philosophierte er.

Knallige Silvesterfeier

Auch die gehobene Konversation zu Silvester beim Lieblingswein der Steins, dem „Kröver Nacktarsch“ (ein Wein, der auch heute noch erhältlich ist und damals nicht teuer war), war Tradition. Leider ging einmal bei „den Pyrotechnikern aus der Verwandtschaft“ etwas schief. Ein Feuerwerk im heutigen Sinne gab es noch nicht, doch immerhin ein paar Kanonenschläge, durch die das Vorfenster und ein Wohnzimmerfenster zerstört und sogar der damalige Kühlschrank beschädigt wurden. Obwohl er selbst nur passiv beteiligt war, nannte man ihn in seinen Jugendkreisen dann lange Zeit noch den „Bomben-Stein“.

Als Forellen aus dem Wasserfass schwappten

Auch der Frage, ob Fisch tatsächlich gesund ist, ging der Autor nach und befand, das sei nur bedingt richtig. Dem Stein‚schen Hintern habe er manchmal nicht bekommen. Damals erhielt das Parkhotel Wehrle einmal in der Woche frische Forellen, die in einem Wasserfass angeliefert wurden. Einmal habe der Fahrer vergessen, den Deckel auf das Fass zu legen, so dass Stein diesen mit einem wohl gesetzten Wurf im Hotelpark verschwinden ließ. Als der Fahrer nach dem Losfahren auf das überschwappende Wasser aufmerksam gemacht wurde, sprangen die Fische bereits in der Luft herum.

Noch weitere Lausbubengeschichten gab Stein zum Besten. Nach jeder Geschichte warf er Münzen ein, damit die Bauernkapelle wieder zum Leben erwachte. Steins Geschichten sorgten wieder dafür, dass in den Museumsräumen wieder einmal viel Gelächter zu hören war.