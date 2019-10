von Claudius Eberl

Zur Unterbringung der für den Betrieb der Kläranlage nötigen mobilen Gerätschaften, Betriebsmitteln und Ersatzteile braucht die Kläranlage eine Lagerhalle. Dies kam in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg (GVV) zur Sprache. Große und schwere Gerätschaften lagern bislang umständlich und teils auf ungeeigneten Abstellflächen, was ihren Einsatz umständlich und zeitaufwändig macht. Und: Zahlreiche Lagerflächen entfielen wegen Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten.

Bauprojekt ist schon länger geplant

Das Projekt war bereits in den Vorjahren geplant worden. Nun soll auf dem Anwesen Am Bach 20 eine Lagerhalle mit 15 Metern Länge, sieben bis neun Metern Breite sowie 4,5 Metern Höhe straßenseitig und 6,5 Metern bergseitig enstehen. Der GVV hat einen Bauantrag gestellt, der im Oktober in den Triberger Gemeinderat kommen soll.

Aktuelle Baukosten höher als gedacht

Die nötigen 200 000 Euro sollen im Haushalt 2020 berücksichtigt werden. „Welche Summe hatten wir denn hier früher im Haushalt geplant?“, fragte Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel. 150 000 Euro seien es gewesen, so GVV-Vorsitzender Gallus Strobel. Allerdings sei die Summe aufgrund der aktuellen Preise zu gering. „Wir hoffen, dass wir nicht den vollen Betrag von 200 000 Euro ausschöpfen müssen.“ Die Mitglieder genehmigten den Bau einstimmig.