von Claudius Eberl

In der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg (GVV) wurden am Montagabend die neuen Mitglieder der Verbandsversammlung verpflichtet. Grund für die Wahlen waren die jüngsten Gemeinderatswahlen im Mai.

Hoffen auf gute Zusammenarbeit

Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel klärte die neuen Mitglieder des Gremiums über ihre Rechte und Pflichten auf und brachte seine Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit zum Ausdruck.

Das sind die neuen Vertreter:

Als Vertreter für Triberg wurden benannt und gewählt: Reinhard Storz (Stellvertreterin: Beate Adam), Rafael Kammerer (Stellvertreter: Martin Mayer), Helmut Finkbeiner (Michael Hummel), Fritz Maier (Ute Meier). Schonachs Vertreter im Gremium sind Herbert Fehrenbach (Bernd Kaltenbach), Thomas Strunskus (Herbert Rombach), Julika Reiner (Bernd Kaltenbach) und Christian Kuner (Gerhard Kienzler). Für Schönwald sitzen Adalbert Oehler (Jürgen Dieterle), Marianne Kätsch-Jung (Johannes Göppert) und Sebastian Duffner (Hans-Peter Schwer) am GVV-Tisch.

Strobel bleibt Vorsitzender

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter wurden am Montag ebenfalls neu gewählt. GVV-Geschäftsführer Alexander Kutzner schlug vor, wie gehabt Tribergs ­Bürgermeister als Verbandsvorsitzenden zu wählen, seine Stellvertreter sollten die Bürgermeister von Schonach und Schönwald sein. Die ­Versammlung folgte diesem Vorschlag und wählte Gallus Strobel zum Vorsitzenden sowie Jörg Frey und Christian Wörpel zu seinen Stellvertretern.

Vermögenshaushalt von fast 1,7 Millionen Euro

Über den Rechenschaftsbericht 2018 stimmten die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbands in ihrer ersten Sitzung am Montag im Triberger Kurhaus ebenfalls gleich ab. Der Vermögenshaushalt hatte ein Volumen von knapp 1,7 Millionen Euro, der Verwaltungshaushalt gut 609 000 Euro. Geplant waren 1,5 Millionen Euro beziehungsweise 188 000 Euro.

Bitte um bessere Planung

Demnach blieb ein Haushaltsrest von 595 500 Euro, der mit 160 000 Euro an die Stadt Triberg, 136 000 Euro an die Gemeinde Schonach und und 71 000 Euro an die Gemeinde Schönwald zurückfließt. Schonachs Bürgermeister Jörg Frey bat darum, etwas punktgenauer zu planen, um solch großen Haushaltsreste zu vermeiden. Die Versammlung genehmigte den Rechenschaftsbericht in der Folge einstimmig.