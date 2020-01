Wenn die Weihnachtsbeleuchtung noch die Straßen erhellt und die Narren ihre Häser abstauben, steht die Fasnetseröffnung am Triberger Narrenbrunnen vor der Tür. Die Narrenzünfte der Raumschaft, die Narrenzunft Triberg, Narrengemeinde Oberstadt, Stabhalterei Freiamt sowie die Narrenzünfte Nußbach und Gremmelsbach und ebenso die Burghexen Tryberg und die Schillersteinhexen Triberg eröffnen am Montag, 6. Januar, 18 Uhr, die Fasnet 2020. In diesem Jahr wird die Narrenzunft Gremmelsbach das Erwecken der Häser übernehmen, und somit wird dieses traditionelle Spektakel von der Musikkapelle Gremmelsbach und dem Fanfarenzug Triberg umrahmt.

Schluck aus dem Brunnen

Nachdem die Uhr der Stadtkirche am Montagabend sechs Mal geschlagen hat, geht das Maskenwecken der Triberger Zünfte für die Fasnet los. Zunächst wird mit Musik zum Narrenbrunnen gezogen, wo die Häser mit einem kräftigen Schluck aus dem Brunnen geweckt werden. Sind Teufel und Co erst einmal wach, kann es losgehen. Alle Hästräger sind eingeladen, am Umzug teilzunehmen. Nach der Vorstellung des Fasnetsprogramms 2020 zieht die närrische Schar in das Foyer des Kurhauses weiter, wo die Narrenzunft Nußbach mit Speis und Trank die Hästräger, Zuschauer und Gäste empfängt. Die Hästräger treffen sich bereits um 17.45 Uhr am Narrenbrunnen zur Aufstellung.