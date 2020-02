Nußbach vor 1 Stunde

Närrische Ideen in Hülle und Fülle – die Nußbacher haben sie

An Ideen für Fasnetumzüge fehlt es den Nußbacher Vereinen und Interessengruppen wahrlich nicht, der Umzug am Sonntag war wieder so vielseitig und bunt, dass es eine Freude war.