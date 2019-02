von Hans-Jürgen Kommert

Das Ende des Ku-Guck bedeutet nicht zugleich das Ende der sozialen Familienarbeit in Triberg. Dass eine Lösung in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Mariengarten in der Oberstadt entstehen soll, hatte der Gemeinderat bereits im November beschlossen. Nun gab die Leiterin der Einrichtung, Maria Schoch, in der Gemeinderatssitzung einen Einblick in das im Entstehen befindliche Kinder- und Familienzentrum Mariengarten als Nachfolge-Organisation für das Ku-Guck.

Maria Schoch, Leiterin des Familienzentrums, erläutert die Leistungen. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

So habe sich das Angebot der Kindergärten im letzten Jahrzehnt grundlegend geändert. Mit verlängerten Öffnungszeiten oder den Ganztages-Angeboten mit Mittagessen passten sie sich dem Bedarf der Eltern an. Es finde auch die Betreuung der Familien zumeist an den Orten statt, an denen diese bereits gute Erfahrungen sammelten, beispielsweise im Kindergarten.

Der Kindergarten Mariengarten habe sich, eigentlich zunächst für Familien der Oberstadt, zum Familienzentrum weiterentwickelt. Der Einrichtung stehe nun ein erhöhter Stundenanteil zur Verfügung, um verschiedenste Programme sowie eine umfangreiche Unterstützung für Familien anbieten zu können. Praktisch alle Angebote des Ku-Guck konnten somit fortgeführt werden, lediglich für das interkulturelle Sprachcafé suche man noch engagierte Mitbürger, die sich da einbringen würden.

Weiterhin durch das Landratsamt würde das Angebot Soziales Lernen sowie die sozialpädagogische Freizeitgruppe in der Grundschule übernommen. Das Angebot sei nicht statisch, sondern werde den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Sie danke allen Mitarbeitern, vor allem aber ihren sehr aktiven Müttern und Vätern des Elternbeirats, die sie intensiv in ihrer Arbeit unterstützten, so Schoch.

Mitglieder des Mariengarten-Teams sowie die Elternbeiratsvorsitzenden verfolgen die Sitzung mit. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Bereits jetzt bietet die Einrichtung vielfältige Möglichkeiten, so mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr Deutsch im Alltag für Eltern, donnerstags die Krabbelgruppe im evangelischen Gemeindesaal. Jeweils Donnerstag im Rhythmus von 14 Tagen von 15.30 bis 17 Uhr ist der Familientreff mit gemeinsamen Aktionen von Eltern und Kindern – Basteln, Singen, Bewegung in freier Natur, Backen und Kochen. Am Freitag von 14 bis 16 Uhr findet zweiwöchig ein offener Familientreff der Stadtverwaltung statt, allerdings in den Mensaräumen der Grundschule.

Große Bandbreite an Beratungsangeboten

Dazu werden vielerlei Beratungsleistungen angeboten, von der Geburtsvorbereitung über die Rückbildungsgymnastik, eine ADHS-Selbsthilfegruppe mit Elterninformation, nach Bedarf kommen heilpädagogische Maßnahmen zum Zuge, Sprachförderung, interdisziplinäre Frühförderung sowie ebenfalls nach Bedarf eine Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche. Auch Aktionen „Eltern für Eltern“ mit Grillfesten oder Wanderungen sowie Unterstützung bei Behördengängen und Ausfüllhilfe bei Formularen, Arzttermine und Behördengänge für Eltern mit Sprachproblemen werden vereinbart und unterstützt.

Bei Familien mit besonderem Bedarf bietet das Familienzentrum auch Hausbesuche an. Im Laufe der Zeit wird es weitere Angebote geben, versprach Schoch. Diese werden am Bedarf ausgerichtet, nicht mehr benötigte dagegen eingestampft oder modifiziert.

Wie Bürgermeister Gallus Strobel auf Anfrage mitteilte, würden zur Finanzierung der Angebote die 10 000 Euro weiter bezahlt, die Triberg bis dato an das Ku-Guck bezahlt hatte.

Noch ist der Außenbereich leicht von Schnee bedeckt, doch bald kann er im Familienzentrum Mariengarten wieder genutzt werden. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Der Gemeinderat nahm die Angebote erfreut zur Kenntnis. Klaus Nagel (FWV) erkannte, dass die Angebote anscheinend dringend notwendig seien. Er würde sich mehr Eigeninitiativen wünschen. Beate Adam (CDU) fand es enorm, was da passiere. Profitieren würden letztlich alle davon. „Kommen Sie mit den vorhandenen Räumen aus?“, fragte sie die Leiterin direkt. „Wir würden uns schon eine zusätzliche Besucher-Toilette wünschen“, bekannte diese abschließend.