Seit nun mehr als 25 Jahren gehört das jeweils vom Rotary-Club Furtwangen-Triberg organisierte Konzert des Sinfonieorchesters der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Raumschaft.

Für das begonnene Jahr hat sich der musikalische Leiter Pascal Pons ein ganz besonderes Programm einfallen lassen. Am Samstag, 29. Februar, ab 19 Uhr werden in der Stadtkirche in Triberg zuerst zwei Werke von Johann Sebastian Bach und eines von Johann Christoph Bach zu hören sein.

Schicksalsschlag: Pascal Pons eröffnet das Konzert mit der Bach-Chaconne für Violine Solo in einer eigenen Bearbeitung für Marimba. Nach einer dreimonatigen Dienstreise kehrte Johann Sebastian Bach im Juli 1720 nach Hause zurück und musste erfahren, dass seine Frau eine Woche zuvor verstorben war. Unter dem Eindruck dieser Nachricht komponierte er nur eine Woche später die Partita für Violine Solo in d-Moll. Die daraus entnommene Chaconne ist eines der schwierigsten Stücke der Violinliteratur und stellte alles bis dato für Violine Solo Geschriebene in den Schatten.

Psalm 38: Es folgt das Lamento „Ach, dass ich des Wassers gnug hätte“ von Johann Christoph Bach, basierend auf einem biblischem Text (Psalm 38), interpretiert von Contratenor Bruno Picaudé und wiederum begleitet von den Solisten auf Cello und Marimba.

Die Arie „Es ist vollbracht" aus der einzigen, vollständig erhaltenen authentischen Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit Solo-Begleitung von Cello und Marimba wird die Zuhörer auf die Kompositionen von Maurice Duruflé vorbereiten.

Maurice Duruflé: „Notre Père" op. 14 für Chor wird als erstes Werk aus der Feder des französischen Komponisten zu hören sein. Ihm folgt das Hauptwerk, das Requiem op. 9 für Soli, Chor, Orchester und Orgel. Gerade dieses Werk, da ist sich Dirigent Pascal Pons sicher, wird die Konzertbesucher besonders beeindrucken.

Filmmusiken: Damit das Publikum aber noch einen Überblick über die weiteren Stärken des Jugend-Sinfonieorchesters bekommt, wollen die jungen Musiker noch einige Filmmusiken präsentieren, so „The Avengers" von Alan Silvestri, „Dances with Wolfes" von John Barry, „The Mask of Zorro" von James Horner und verschiedene Disney-Film-Favoriten, arrangiert von Jonnie Vinson.

Stimmgewaltiger Chor: Neben dem Orchester werden die Solisten Lili Brice (Mezzo Sopran) und Bruno Picaudé sowie ein stimmgewaltiger Chor aus 95 Sängern der Chor-Ensembles Choral Lorgues und ´L Esterelenco aus St. Raphael, Frankreich, unter Leitung von Bruno Picaudé und der katholische Kirchenchor St. Georgen unter Leitung von Josef Spath aus Triberg, beteiligt sein.