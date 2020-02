Das Sinfonieorchester der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen und ein deutsch-französischer Chor präsentieren ein deutsch-französisches Freundschaftskonzert in der Triberger Stadtkirche am Samstag, 29. Februar.

Rotary-Club lädt ein

Eingeladen zu diesem besonderen Konzert hat der Rotary-Club Furtwangen/Triberg. Beginn in Triberg ist um 19 Uhr. Einen Tag zuvor findet das Konzert am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr in der katholischen Kirche in St. Georgen statt.

Freundschaft wächst durch gemeinsame Projekte

Wie entsteht Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen? Nicht, indem sie von oben verordnet wird, sondern indem man an gemeinsamen Projekten arbeitet, so das Leitmotiv für die Initiatoren. So ist auch die Idee zu diesem Konzert entstanden.

Mit der Idee auf offene Ohren gestoßen

Pascal Pons, der neue Leiter des Jugendsinfonieorchesters, hat Kontakt zu den Chorleitern der Ensembles Choral Lorgues und L‘Esterelenco (Leitung Bruno Picaudé) in St. Raphaël und dem Katholischen Kirchenchor St. Georgen (Leitung Josef Spath) gesucht und ist sofort auf offene Ohren gestoßen. Ein gemeinsames Programmkonzept für dieses Projekt war auch schnell gefunden. Und nun bereiten sich an der Côte d’Azur und im winterlichen St. Georgen Chöre und Orchester auf dieses Konzert vor.

Erste Generalprobe in St. Raphaël

Die quasi Generalprobe hat als öffentliches Konzert schon in St. Raphaël sehr erfolgreich stattgefunden. In St. Georgen und Triberg folgen nun die endgültigen Präsentationen.

Musik von deutschen und französischen Komponisten

Neben den Mitwirkenden ist auch der erste Konzertteil deutsch-französisch. Johann Sebastian Bach trägt mit „Chaconne“ aus der 2. Partita und „Es ist vollbracht“ aus der „Johannes-Passion“ bei, gefolgt von Lamento von Johann Christoph Bach. Mit „Notre Père“ – unser Vater – bereiten die Mitwirkenden das Publikum auf das Requiem op. 9 von Maurice Duruflé vor, den Höhepunkt des sakralen ersten Konzertteiles.

Nach Sakralem kommt Filmmusik

Der zweite Teil ist der Filmmusik gewidmet. Diese erinnert das Publikum an die Filme „The Avengers, „Dances with Wolfes“, „The mask of Zorro“ und an Favoriten aus verschiedenen Disney-Filmen, arrangiert von Johnnie Vinson.

Entgegenkommen für Familien

Eine weitere Besonderheit bietet Rotary mit der Familienkarte. Jedes Paar mit mehr als einem Kind kann das Konzert für 25 Euro auch an der Abendkasse besuchen. Das heißt, jedes weitere Kind ist frei. Für Alleinerziehende gilt analog der Preis von 15 Euro. Es gibt laut Veranstaltern damit viele Gründe, sich dieses Konzert nicht entgehen zu lassen.

Karten für das Konzert in Triberg gibt es im Vorverkauf gibt in Schonach und Schönwald bei den Tourist-Infos, in Furtwangen im Uhrenkabinett Wehrle, in Triberg bei der Buchhandlung Schönenberger und in St. Georgen bei der Jugendmusikschule. Dort sind auch Karten zum Konzert in St. Georgen im Vorverkauf erhältlich sowie in der Buchhandlung Haas.