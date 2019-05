von Dieter Stein

Dass das Team des Schwarzwaldmuseums Triberg unter Leitung von Angelika Offenburger sehr rührig ist, beweisen die zahlreichen Events, die im Laufe eines Jahres geboten werden. Mehrere Veranstaltungen wie die Kulturmontage und auch sporadisch angebotenen Kabarettabende in den Räumen des Museums gehören zum Standardprogramm.

Bundesweite Aktion

So war es nicht verwunderlich, dass sich das Museum des Heimat- und Gewerbevereins am Sonntag auch am Internationalen Tag des Museums beteiligte, welcher am Sonntag auch bundesweit unter dem Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ angeboten wurde.

Vorführung am Orchestrion

„An diesem Tag können die Museen mit einem besonderen Programm teilnehmen. In welcher Form, sind der Fantasie und dem Ideenreichtum der Museumsmitarbeiter keine Grenzen gesetzt“, so der internationale Museumsrat (IOCM) in seiner Ausschreibung. Unter dieser Prämisse bot auch das Schwarzwaldmuseum bei seinem Fest durchgehend von 10 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt, ein eigenes Programm und zeigte über den ganzen Tag verteilt, Vorführungen von Uhren und Orchestrien. Auch an die Kinder wurde gedacht, denn diese durften an einem spannenden Quiz rund ums Museum teilnehmen.

Besucher aller Altersklassen

Nicht nur viele Besucher des Wasserfalls, sondern auch Triberger aller Altersklassen nutzten diese Gelegenheit, „ihrem Museum“ wieder einmal einen längst fälligen Besuch abzustatten.

„Wir sind von diesem Museum begeistert. Es ist erstaunlich, wie viele historische Gegenstände in den Vitrinen liebevoll zusammengetragen wurden. Aber auch die Uhrensammlung und das Diorama der Schwarzwaldbahn sind einmalig“, sagte ein Ehepaar aus Dortmund, das den Aufenthalt in Triberg zu einem Museumsbesuch nutzte.

Kabarett bringt bares Geld

Für eine außerplanmäßige, aber Riesenüberraschung sorgten einige Mitglieder und Kandidaten der Triberger SPD, die den gesamten Erlös aus der Bewirtung und den Eintrittsgeldern der im April im Museum durchgeführten Kabarettveranstaltung mit „Fidelius Waldvogel“, alias Martin Wangler, dem Museum spendete. Und so durfte Museumsleiterin Angelika Offenburger sichtlich erfreut einen Spendenscheck von rund 757 Euro entgegennehmen.

Auch 2020 gibt‘s Kabarett

Es war bereits der zweite Kabarettabend, den die SPD erfolgreich organisiert hatte. „Deshalb werden wir auch im kommenden Jahr im Schwarzwaldmuseum einen Kabarettabend mit einer weiblichen Akteurin durchführen. Der Termin steht bereits fest, es ist der 8. Mai 2020“, kündigte Ute Meier im Gespräch mit dieser Zeitung an.

Da im Museumscafé bestens für Kaffee und Kuchen gesorgt war, trafen sich viele Besucher nach ihrem Rundgang zu einem Plausch in historischer Umgebung.