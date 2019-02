von Maria Kienzler

Im Marienkindergarten wurde eine Info-Veranstaltung für künftige Tagesmütter und Tagesväter angeboten. Eingeladen hatte der eingetragene Verein Tageskinder-Pflege-Service aus Villingen mit der Kurzbezeichnung Taps, der für den Schwarzwald-Baar-Kreis (mit Ausnahme der Stadt Villingen-Schwenningen) zuständig ist.

Erst mal keine feste Anmeldung

Mehrere junge Frauen, die alle eigene Kinder haben, besuchten die zweistündige Veranstaltung. Doch eine feste Anmeldung für den nächsten Qualifizierungskurs konnten die beiden Referentinnen nicht mitnehmen. Aber alle Besucherinnen zeigten großes Interesse, allerdings unter dem Vorbehalt, dass man bei der Entscheidung die Familie einbeziehen müsse und sich dann wieder melden werde.

Offiziell spricht man nicht mehr von Tagesmüttern

Patricia Neugart stellte sich als Beraterin der Eltern vor, die Interessentinnen gewinnen möchte, während ihre Begleiterin Alexandra Gerl die Kurse für die Tagespflege leitet. Gleich zu Beginn informierte Neugart die Mütter über den neuen Begriff. „Heute heißen die ausgebildeten Betreuer von Kindern nicht mehr Tagesmütter oder -Väter.“ Die offizielle Bezeichnung laute „Tagespflegeperson“, sagte sie.

Nur zwei Männer in der Tagespflege tätig

Im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis gebe es 80 ausgebildete Personen, die auch in diesem Job tätig seien. Auf eine diesbezügliche Frage erfuhren die Anwesenden, dass darunter nur zwei Väter seien. Patricia Neugart wies auf die Vorteile der Kindertagespflege hin, wie zum Beispiel die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in einer kleinen Gruppe, flexible Betreuungszeiten und familiäre Struktur mit der gleichen Bezugsperson.

Gegebenenfalls eine Erlaubnis vom Jugendamt nötig

„Maximal können bis zu fünf Kinder und Jugendliche bis zu 14 Jahre betreut werden, und zwar entweder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen, wie zum Beispiel in der Schule oder in einem Kindergarten“, wusste Neugart. Wenn die Tätigkeit mehr als 15 Stunden wöchentlich umfasse und gegen Entgelt geleistet werde, sei eine Pflegeerlaubnis nötig, die vom Kreisjugendamt ausgestellt werde.

Etliche Voraussetzungen

Die Beauftragte von Taps zählte auch eine ganze Menge Voraussetzungen auf, um Kinder beruflich zu betreuen. Mindestens ein Hauptschulabschluss, gute Deutschkenntnisse, geeignete Räumlichkeiten, erzieherische Fähigkeiten und Freude im Umgang mit Kindern gehören dazu. Nicht zuletzt ist der abgeschlossene Qualifikationskurs für Kindertagespflege nötig.

Qualifizierte Ausbildung

Die Kursleiterin Alexandra Gerl gab einen Überblick über den Kurs, der insgesamt 160 Unterrichtseinheiten umfasst. „Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten und wird von Taps-Mitarbeiterinnen oder anderen pädagogischen Fachkräften geleitet“, sagte Gerl. Meistens finden die Unterrichtsstunden am Samstag oder am Dienstagabend statt. Der Kurs erstreckt sich über ein knappes Jahr. Eine Verkürzung ist gegebenenfalls möglich.

Kindergarten braucht Unterstützung

„Unser Kindergarten ist Familienzentrum und deshalb bräuchten wir dringend zwei Mütter, die tagsüber oder in den Abendstunden kleinere Kinder betreuen“, signalisierte die Kindergartenleiterin Maria Schoch. Im Mariengarten könnte ein Raum zur Verfügung gestellt werden, ein Waschraum mit Toiletten und eine Küche sei auch da, ebenso auch das nötige Spielzeug. Wie Patricia Neugart bekanntgab, beginnt der nächste Kurs Anfang März, Anmeldeschluss ist der 26. Februar.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer 07721/2 04 90 33