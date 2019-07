von Hans-Jürgen Kommert

Mitten in den Feierlichkeiten zum 250. Jubiläum der Stadt- und Kurkapelle Triberg erfuhr die altehrwürdige Kapelle mit jungem Stil am Samstag eine besondere Ehrung: In Schorndorf, wo das Landes-Musikfestival stattfand, wurde sie mit 16 weiteren Musikvereinen mit der Conradin-Kreutzer-Tafel ausgezeichnet.

Die Ehrung wurde in Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, vorgenommen von der Staatssekretärin im Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch. „Unsere Chöre und Musikvereine sind die Basis der Musikkultur in Baden-Württemberg. Sie stehen für das Lebensgefühl der Menschen im Südwesten. Chöre und Orchester sind wichtige Orte der Kultur und eines guten Miteinanders. Sie sind wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, da sie Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Weltanschauungen und verschiedener Gesellschaftsschichten zusammenbringen“, betonte die Staatssekretärin, die die Verleihung der hohen Auszeichnung stellvertretend für den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann vornahm.

Die Stadtmusik ist entsprechend ihrem „hohen Alter“ sehr traditionsbewusst, pflegt aber zugleich einen durchaus jugendlichen Stil – kein Wunder bei einem Altersdurchschnitt von gerade mal 25 Jahren. Gesellschaftliche Werte werden gepflegt und gelebt. Sehr viele junge, aber auch ältere Musiker leben diese besondere Kultur gemeinsam in einer besonderen Gemeinschaft. Die Kapelle ist sich der mit ihrem Alter verbundenen Tradition sowie Verpflichtung bewusst. „Wir haben das Ziel, dieser Aufgabe und diesem Anspruch auch in der Zukunft gerecht zu werden“, so Petra Eschle in Vertretung des Vorstandstrios. „Die Conradin-Kreuzer-Tafel soll uns Musiker und auch die Bevölkerung stets daran erinnern, diese Tradition zu bewahren“, sagte sie.

Zu der Verleihung hat sich das Vorstandsteam dafür entschieden, die dienstältesten Musiker mitzunehmen. Aus dem Vorstandstrio vertrat Petra Eschle die Stadt- und Kurkapelle, als dienstälteste Musiker waren Bernd Schätzle und Jürgen Eschle dabei.