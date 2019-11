Triberg vor 3 Stunden

Mit viel Gefühl und Schmiss: Ulmer Soldaten spielen sich in die Herzen der Zuhörer

Ein besonderes Benefizkonzert war jetzt in Triberg zu erleben. Das Kurhaus war am Dienstagabend voll belegt. Mit grandiosen Beiträgen spielte sich das Heeresmusikkorps Ulm in die Herzen der Musikfreunde.