von Dieter Stein

Jetzt steht es fest: Die Kulturmontage, die seit 2015 von Mai bis Oktober im Schwarzwaldmuseum Triberg durchgeführt werden, wird es auch in diesem Jahr geben.

Reihe nicht mehr wegzudenken

Diese Veranstaltungsreihe, die von der Historikerin und damaligen Museumsleiterin Claudia Homburg aus der Taufe gehoben wurde, hat sich mittlerweile etabliert und ist aus dem kulturellen Angebot der Wasserfallstadt kaum mehr wegzudenken.

Neuer Veranstaltungsflyer wird jetzt ausgelegt

Museumsleiterin Angelika Offenburger präsentierte nun den neuen und übersichtlich gestalteten Flyer, der in Kürze an der Museumskasse und bei der Tourist-Information ausliegen wird. Er stellt die diesjährigen Referenten und ihre Vorträge vor.

Breites Spektrum an Information

„Ich freue mich, dass wir das Programm in trockenen Tüchern haben, und hoffe, wieder den Geschmack des Publikums getroffen zu haben. Es dürfte für jeden etwas dabei sein, und so haben wir mit unseren Vorträgen wieder ein breites Spektrum an Informationen anzubieten. Es wird wieder Kulturelles, Geschichtliches sowie Humoriges geboten werden“, zählt Offenburger im Gespräch mit dieser Zeitung auf.

Den Grundstein legte Claudia Homburg

Claudia Homburg, die 2015 in der Auftaktveranstaltung den Grundstein für die erfolgreichen Veranstaltungen gelegt hat, referierte zusammen mit dem Schonacher Reinhard Sorg über das Thema „Dichterorte der Romantik im Schwarzwald“ und setzte so das Niveau der Kulturmontage bewusst hoch an. Der Erfolg gab Homburg recht, denn auch fünf Jahre später haben die Kulturmontage mit ihrem nicht alltäglichen Programm nach wie vor ein begeistertes Publikum.

Wie der Schwarzwald auf Touren kam

So werden am 6. Mai die Kulturmontage mit einer historischen Betrachtung von Claudia Homburg zum Thema „Der Schwarzwald auf Touren“ eröffnet. Die Referentin taucht gemeinsam mit den Besuchern ein in die mobile Welt der Glas- und Uhrenträger, der Eisenbahnbauer und Drehorgelspieler sowie den Sommerfrischlern und Wintersportlern früherer Zeiten. Aber auch die bäuerliche Gesellschaft früherer Jahrhunderte nimmt Homburg ins Visier und wird hierüber das Publikum detailliert informieren.

Ausflug in die Welt der Schallplatte

Am 3. Juni wird in seinem zweiten Kulturmontag-Vortrag der pensionierte Entwicklungsingenieur Siegbert Hils aus St. Georgen die Besucher in die Welt der Schallplatte entführen und in seinem Referat „Von der Nadel in die Rille“ die Besucher mit allerlei Wissenswertem und Unbekanntem aus der Welt der Schallplatte zu begeistern wissen. Sein Vortrag wird untermalt mit Dokumenten, Bildern und Tonbeispielen.

Volksfrömmigkeit in Villingen

Historiker Karl Volk aus Gremmelsbach befasst sich mit der „Verehrung des heiligen Gregorius in Villingen“ und stellt fest, dass in der Kirchengeschichte unerwartete Entwicklungen durch Personen wie zum Beispiel Benedikt, Franz von Assisi oder Martin Luther keine Seltenheit sind. Volk vergleicht verschiedene Formen der Volksfrömmigkeit in Villingen, St. Georgen und Triberg vom 17. bis ins 19. Jahrhundert.

Vortrag über den Amtshausschopf

Im August wird wegen der Sommerpause und Urlaubszeit kein Kulturmontag stattfinden, doch am 2. September erwartet die Gäste ein hochaktueller Vortrag des Triberger Historikers und Schriftstellers Klaus Nagel über den Amtshausschopf, der von ehrenamtlichen Helfern renoviert wurde und am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Unterstützt durch eine interessante Power-Point-Präsentation führt Nagel mit allen Facetten durch die jahrhundertealte Geschichte des ehemaligen Verwaltungsbezirks Triberg, der 1924 aufgelöst wurde.

Heitere Episoden aus der Jugendzeit

Den Abschluss der diesjährigen Kulturmontage bildet der Vortrag „Neues vom Hintergässler“ von Dieter Stein, der am 7. Oktober humorvoll weitere haarsträubende Episoden aus seinen Jugenderinnerungen zum Besten geben wird. Aufgelockert werden Steins Geschichten durch alte Fotodokumente aus seinem Privatarchiv. Im Gegensatz zu seinen bisherigen Vorträgen wird Stein Unveröffentlichtes aus seiner Kindheit berichten. Alle seine Geschichten hat er in Form eines neuen Buches zusammengetragen.

