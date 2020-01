In den nächsten Tagen sind die Sternsinger in der Gemeinde unterwegs. Mädchen und Jungen – in Begleitung Erwachsener aus der Pfarrei – kommen als „Heilige drei Könige“ gekleidet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die diesjährige Aktion steht unter dem Leitwort „Frieden – im Libanon und weltweit.“ Bei ihren Besuchen bitten die Sternsinger um Unterstützung für rund 3000 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa.

Christus Mansionem Benedicat

Die Sternsinger wünschen Gottes Segen zum neuen Jahr. Sie schreiben nach altem Brauch – und auf Wunsch – den Segensspruch an die Tür: 20 *C+ M+B+20 (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus). Die Sternsinger der Pfarreien kommen in Schonach und Schönwald noch am heutigen Freitag, 3. Januar.

Hier unterwegs

In Triberg kommen die Sternsinger am Samstag, 4. Januar, ab 9 Uhr, in folgende Straßen: Hauptstraße, Bruelweg, Lehrer-Holzmann-Weg, Ignaz-Schöller-Straße, Gerwigstraße, Frejusstraße, Nußbacher Straße, Altenbergweg, Hornberger Straße, Hohnenweg, Schonachbach, Amtshausweg, Ludwigstraße, Freidrichstraße, Hoflehen, Eichendorfweg, Ringmauerweg, Sonnenhalde, Mozartstraße, Rohrbacher Straße, Sägedobel, Kapellenberg, Luisenstraße, Wallfahrtsstraße, Clemens-Maria-Hofbauer-Straße, Schönwälder Straße, Alte Schonacher Straße, Schonacher Straße, Rossgrund, Kroneckweg, Waldstraße und Pfarrer-Dold-Straße sowie am Sonntag, 5. Januar, ab 11.30 Uhr in die Gartenstraße, Retschenweg, Rigiweg, Bergstraße, Kreuzstraße, Riffhalde, Herrman-Schwer-Straße, Birkenweg, Prälat-Fries-Straße, Schulstraße, De-Pellegrini-Straße, Obervogt-Huber-Straße, Faulbergweg und Schwendistraße. In Nußbach kommen die Sternsinger am Montag, 6. Januar, ab 13.30 Uhr; in Gremmelsbach am Montag, 6. Januar, ab 9.30 Uhr.

Aufkleber entfernen

Hausbesitzer, an deren Türen ein Segensaufkleber befestigt ist, werden gebeten, diesen vor der Sternsingeraktion vorsichtig zu entfernen.