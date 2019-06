von Hans-Jürgen Kommert

„Ich bin nach wie vor der Ansicht, unser Rückzug aus der Bundesliga war der richtige Weg“, war sich Mike Pfaff, der Vorsitzende des Sportvereins Triberg (SVT), anlässlich der jüngsten Jahreshauptversammlung in der Zunftstube der Narren sicher.

Altlasten sind beseitigt

Recht geben ihm die Zahlen: Trotz eines noch immer enormen Budgets konnte Kassiererin Anja Kitiratschky erstmals wieder positive Zahlen melden und das Zwischendarlehen ist ebenfalls erledigt, nicht ganz unbeteiligt waren dabei Spenden in erheblicher Höhe. „Die Altlasten aus der Bundesligazeit sind beseitigt“, erklärte sie nüchtern.

Themen bei den Vorstands-Sitzungen seien unter anderem das (wegen zu geringer Resonanz ausgefallene) Wasserfallturnier, das Stadtfest, die verkaufsoffenen Sonntage sowie Bewirtungsanfragen diverser Vereine. Teilgenommen hat die Ringer-Jugend an der Stadtputztete, der gesamte Verein am 24-Stunden-Schwimmen, wo man den fünften Platz der Vereinswertung belegte. Gemeinsam besuchte man den Klettergarten. Auch beim Neun-Meter-Cup des FC Triberg war der SVT mit zwei Teams am Start.

Fortbildung für Kampfrichter

Natürlich besuchte die Geschäftsführerin Barbara Pfaff auch Fachtagungen des Ringerverbands, dazu gab es in der kleinen Gymnasiums-Sporthalle eine Fortbildungsveranstaltung für Kampfrichter. Die Geschäftsführerin sprach auch über Termine des laufenden Jahres, die bereits stattgefunden hatten: Die Bezirksmeisterschaften im Januar, bei denen der Verein mit insgesamt vier Aktiven dabei war, die Südbadische Meisterschaft, bei der Dorian Becker mit einer Silbermedaille sein Können im griechisch-römischen Stil bewies. Am 1. Juni fand das zehnte Wasserfallturnier statt – ob es weiterhin durchgeführt wird, machen die Verantwortlichen an der Beteiligung der Aktiven fest. Am 7. September beginnt für die Aktiven die Saison, am 21. September für die Schüler.

Überraschende Siege und Niederlagen

Bei der Jugend gab es überraschende Siege wie auch Niederlagen. Nach einer wechselhaften Saison konnte der sechste Platz in der Tabelle erreicht werden. Dazu gab es verschiedene Turniere zu bestreiten. Und Carolin Kitiratschky konnte bei ihren letzten Meisterschaften im Jugendbereich Platz zwei in der 43-Kilogramm-Klasse erreichen.

Team rückt zusammen

Kai Rotter, der auch in der Verbandsliga seinem Heimatverein als Trainer treu ist, sieht die Mannschaft gut aufgestellt. Er habe tolle Kämpfe gesehen, knappe Niederlagen und am Ende unterm Strich den Klassenerhalt. Er sieht den Team-Gedanken der Mannschaften verbessert, man sei enger zusammengerückt. Die Neuzugänge entwickeln sich gut. Er freue sich in der kommende Saison auf das Eigengewächs Dorian Becker.