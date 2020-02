von Maria Kienzler

Bevor der Netto-Markt seine Türen für die Kundschaft öffnete, wurde am Montagabend die Wiedereröffnung im kleinen Kreis gefeiert. Viele Stadträte folgten mit Bürgermeister Gallus Strobel der Einladung.

Bäckerei-Filiale integriert

Im Namen des Marken-Discounters begrüßte Gebietsleiter Carlo Müller die Gäste, Angestellten und die Leiterin der Bäckerei-Filiale im Eingangsbereich Sibylle Kienzler. Sie beschäftigt zwei Angestellte in ihrem Café. Die Belegschaft im Markt besteht derzeit aus neun Frauen und zwei Männern.

Logistisch und technisch gefordert

Müller bedankte sich bei der Stadtverwaltung und den Bauleitern, die das Projekt zuverlässig begleitet hätten. Von 616 auf 800 Quadratmeter habe sich die Verkaufsfläche in Triberg vergrößert. Projekt-Entwickler Alois Schöllhorn berichtete von der langen Bauzeit: „Die Hanglage stellte uns vor logistische und technische Probleme.“

„Tag der Freude für die Stadt“

Strobel wies auf die zweite Eröffnung eines Discounters in kurzer Zeit hin und sprach von einem Tag der Freude für die Stadt. „Es ist toll, wie gut Triberg jetzt aufgestellt ist“, schwärmte er und erinnerte an die Rossmann-Filiale in der Stadtmitte und den Lidl-Markt in der Unterstadt, der demnächst auch erweitern wolle.