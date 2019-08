von Hans-Jürgen Kommert

Die Stadt Triberg bietet die ganzen Sommerferien über eine Kinderbetreuung an. Die Ferienzeit kann für Eltern schulpflichtiger Kinder stressig werden – vor allem dann, wenn sie nicht wissen, wohin mit dem Nachwuchs, weil sie in der Regel maximal drei, vier Wochen Urlaub bekommen.

Ausbau hat sich bewährt

Vor Jahren beschloss der Gemeinderat auf Betreiben der damaligen stellvertretenden Hauptamtsleiterin der Stadt Triberg, Anna Rothermund, die Kinderbetreuung während der gesamten Sommerferien anzubieten. Und es hat sich wirklich bewährt, wie die Erfahrung zeigte: Während der gesamten Ferienzeit waren die Tage mit bis zu 20 Kindern gut gefüllt.

Triberg Preiserhöhung für Ferienbetreuung: Entscheidung verschoben Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr sieht es seltsamerweise etwas anders aus. „Wir haben bisher maximal 14 Anmeldungen, in manchen Wochen sind es noch deutlich weniger“, stellte der stellvertretende Hauptamtsleiter Werner Breig etwas erstaunt fest. Waren es früher oftmals die beiden ersten Ferienwochen, die eher mager waren, liegen die bisherigen Anmeldezahlen allesamt unter 15 Kinder.

Fünf Stunden für 30 Euro

Die Kosten je Woche liegen bei einer Betreuungszeit von täglich vollen fünf Stunden bei 30 Euro. Die Kinder erlebten dabei wie in den Vorjahren ein tolles Programm, das in den ersten drei Wochen von der Sozialarbeiterin Stefanie Kern und Chantal Meier, Erzieherin im Anerkennungsjahr, zusammengestellt wurde.

Kreide bis Kartenspiel

„Bei schönem Wetter gehen wir einfach raus, um dort Spiele zu machen, die Kinder brauchen die Bewegung und die frische Luft“, erzählen die zuständigen Erzieherinnen lachend. Bei eher durchwachsenem Wetter könne man in der Sporthalle in der ersten Woche verschiedene Aktivitäten durchführen – an diesem Tag sind es Brett- und Kartenspiele. „Wir haben auch schon mit bunter Kreide auf dem Schulhof gewirkt oder sind zum Bergseespielplatz mit den Kindern spaziert“, so die beiden jungen Frauen.

Triberg Triberger Kinder haben am Bergsee Spaß in den Ferien Das könnte Sie auch interessieren

Ab der zweiten Woche steht ein Klassenzimmer der Grundschule Triberg zur Verfügung. „Wir haben einen tollen Fundus an Bastelmaterial, vor allem aber auch an Spielen und Spielgeräten, den uns zum Teil die Kindergärten zur Verfügung stellen“, informieren sie strahlend. Zudem können sie mit ihren Schützlingen kostenfrei ins Triberg-Land gehen und die zahlreichen Miniaturmodelle bestaunen und selbst in Gang setzen.

Burggarten, Turnhalle, Schulhof

Nach wie vor werden Kinder zwischen vier und zwölf Jahren betreut. „Wir machen mit den Kindern wirklich tolle Sachen“, erzählen die Betreuer. Im Burggarten, in der Turnhalle oder auf dem Schulhof gibt es Bewegungsspiele. Ab dem 19. August, also in der dritten Woche, wird der ehemalige Stadtjugendpfleger Michael Lichei die Ferienbetreuung leiten. Ihm zur Seite steht in der vierten sowie der letzten Ferienwoche Ann-Katrin Schwer sowie dazwischen Saskia Trubarac.