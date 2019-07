Triberg vor 2 Stunden

Maria in der Tanne reduziert den Pfarrgemeinderat auf 15 Mitglieder

Am 22. März 2020 finden in der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen statt. In der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung wurden dazu die Richtlinien festgelegt.