von Hans-Jürgen Kommert

„Wenn man mich ruft, komme ich gerne“, strahlte ein sichtlich gut aufgelegter Pensionär, der Pfarrer im Ruhestand Josef Läufer, beim Seniorenkreis in Gremmelsbach. Die Organisatoren hatten ihn eingeladen, um einmal mehr von seinen fantastischen und ganz besonderen Berichten zu hören.

Elisabeth von Thüringen früh heiliggesprochen

Diesmal war es die heilige Elisabeth von Thüringen, über deren sehr kurzes Leben und Wirken Läufer berichtete. Bereits im zarten Alter von vier Jahren wurde die spätere Heilige im Jahr 1211 zur Familie ihres späteren Gemahls Ludwig in die Wartburg gegeben, um sie dort auf ihr Leben als Landgräfin vorzubereiten.

Sinnbild tätiger Nächstenliebe

Einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben, Konrad von Marburg, war für ihre geistliche Erziehung zuständig – er betrieb nach ihrem sehr frühen Tod im November 1231 (im Alter von nur 24 Jahren) auch sehr energisch ihre Heiligsprechung. Diese erfolgte durch Papst Gregor IX nach einem dennoch recht aufwendigen Kanonisierungsverfahren bereits am 27. Mai 1235, also aus heutiger Sicht sehr früh nach ihrem Tod. Als Sinnbild tätiger Nächstenliebe wird die Heilige auch im Protestantismus verehrt.

"Geistlicher Aperitif"

Der „geistliche Aperitif“, den der frühere Pfarrer der Gemeinde anbot, mundete den Anwesenden ausgezeichnet. Josef Läufer kennt sein Publikum zudem bestens. Er prägte das Gemeindeleben der Wasserfallstadt und der beiden Orte Nußbach und Gremmelsbach immerhin 19 Jahre lang.

Film über Engelberg im Winter

Nach der ausführlichen filmischen Aufarbeitung der Geschichte Elisabeths hatte Josef Läufer eine weitere kleine Kostbarkeit anzubieten: „Engelberg im Winter“. Denn es ist ein weiteres Hobby des pensionierten Pfarrers, in den Bergen zu wandern und dabei die Schönheiten von Natur und Landschaft auf Film festzuhalten. Natürlich wird das schweizerische Kleinod nicht nur durch seine Berge geprägt, vielmehr verfügt es auch über ein noch immer aktives Kloster des Benediktinerordens mit einer prächtigen Klosterkirche und einem bekannten Exerzitienhaus.

Es wird wohl nicht die letzte Rückkehr von Pfarrer Josef Läufer an seine ehemalige Wirkungsstätte gewesen sein, wie auch Doris Engelke bei der Übergabe eines kleines Gastgeschenkes an ihn hoffte.