Betriebsleiter Werner Reuter stellte in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg den Betriebsbericht der Kläranlage für das Jahr 2018 vor.

Abwasserreinigung im Grenzbereich

Eine lange Trockenperiode im vergangenen Jahr stellte die Anlage auf eine harte Probe. An mehreren Tagen konnte die Menge des eintreffenden Abwassers mit den niedrigen Werten des Jahrhundertsommers 2003 mithalten. Zwar arbeite aufgrund dessen die Abwasserreinigung dann im Grenzbereich, aber die Einleitungswerte konnten dennoch eingehalten werden.

Arbeiten an Kanalisation und Kläranlage nötig

Im März 2018, so Reuter, wurde dem Verband für den Betrieb der Anlage eine neue wasserrechtliche Erlaubnis erteilt, an die aber Arbeiten im Bereich der Kanalisation und der Kläranlage geknüpft sind, die nun kurz- und mittelfristig umgesetzt werden müssen. Die Einleitungsgrenzwerte wurden den aktuellen Anforderungen an den Gewässerschutz wie erwartet in einem Stufenplan angepasst.

Mehr gebührenfähiges Abwasser

Die Gesamt-Abwassermenge, so berichtete Reuter, verringerte sich zwar auf 1,9 Millionen Kubikmeter (Vorjahr 2,15 Millionen). Doch der Anteil des gebührenfähigen Abwassers erhöhte sich auf 549.142 Kubikmeter (Vorjahr 527.862 Kubikmeter).

Insgesamt 186 Trockentage

Aufgrund der langen Trockenperiode von 186 Trockentagen im Sommer und Herbst senkten sich die Grundwasserstände ab und die angeschlossenen Drainagen versiegten. Der Fremdwassereintrag reduzierte sich auf 57,2 Prozent der Abwassermenge.

Gute Reinigungsleistung

Die Reinigungsleistung beim Abbau von organischen Verschmutzungen und Phosphaten sei gemessen an der Leistungsfähigkeit gut, so Reuter. Beim Gesamtstickstoff erreichte man gar erstmalig einen Wert von über 70 Prozent. 2018 verbrauchte die Anlage 449.421 Kilowattstunden Strom, 315.552 erzeugte man im eigenen Blockheizkraftwerk. Den Rest bezog man von der EGT.

Störfälle beeinträchtigen die Anlage nicht

54 Störungen meldete die Anlage 2018, verursacht von internen Betriebsbereichen wie Maschinen und Steuerungselektronik und externe Störungen wie Stromausfälle, Sturm uns Starkregen. Trotz Störfällen arbeite die Anlage ordnungsgemäß. Die Bauwerke in der Kanalisation und die technischen Einrichtungen der Regenbecken wurden in den Mitgliedsgemeinden im Rahmen der wöchentlichen Inspektionen auf ihre Funktion überprüft, jährlich gab es Wartungsarbeiten.

Mehrere Investitionen möglich

Reuter berichtete auch von Investitionen in Büroanlagen, Beleuchtungen sowie technische Anlagen und Teile. Die geplante Erstellung der Lagerhalle allerdings konnte durch mehrfache Verzögerungen in der Planung 2018 nicht realisiert werden. In seiner Eigenschaft als Verbandsvorsitzender bedankte sich Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel bei Reuter für seine Ausführungen und dem gesamten Team der Kläranlage ausdrücklich für ihre Arbeit.

Klärschlammverwertung wird neu ausgeschrieben

Bis zum 16. Februar 2020 ist der Transport und die Verwertung des in der Kläranlage anfallenden Klärschlammes an die Firma MSE Mobile vergeben. Diese hat nun aufgrund von erheblich gestiegenen Verwertungs- und Transportkosten den Vertrag fristgerecht gekündigt. Daher werde der Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg, so dessen Geschäftsführer Andreas Kutzner, Transport und Verwertung im November neu ausschreiben. Das Gremium stimmte dem Vorgehen einstimmig zu.