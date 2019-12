Der Triberger Weihnachtszauber, der am ersten Weihnachtstag seine Pforten öffnete, ist ein Fest für alle Sinne.

Das Klavierduo König stimmt die ersten Besucher auf dem Triberger Weihnachtszauber mit wohlklingenden Melodien ein. | Bild: Sprich, Roland

Neben einer Vielzahl von Shows, die an allen sechs Tagen auf insgesamt vier Bühnen, im Weihnachtsdorf, im Kurhaus, auf dem Wasserfall und in der Kinderwelt optische und akustische Reize bieten, beispielsweise mit Elvis-Imitator Andy King, Schlagersänger Reiner Kirsten oder den Golden Voices of Gospel, ist die sechstägige Veranstaltung an und rund um die Triberger Wasserfälle auch ein Fest für den Gaumen.

Mit seinen magischen Händen verblüfft Andreas Hartmann das Publikum im weihnachtlich dekorierten Kurhaus. | Bild: Sprich, Roland

Das SÜDKUIRER-Riesenrad lädt zu einer Fahrt ein | Bild: Sprich, Roland

Zwar stehen die Würstchenbrater, Waffelbäcker und Punschköche nicht im Rampenlicht. Dennoch dürfen sich die Besucher auch vom kulinarischen Angebot verweihnachtszaubern lassen.

Am ersten Tag ist das Areal rund um die Triberger Wasserfälle bereits gut gefüllt. Täglich von 15 bis 21 Uhr wird hier ein abwechslungsreiches Programm geboten. | Bild: Sprich, Roland

An zahlreichen Ständen können sich die Besucher an kulinarischen herzhaften oder süße Köstlichkeiten laben.

Video: Sprich, Roland

Neben Grillwürsten und Pommes frites warten die Anbieter beispielsweise mit über offenem Feuer geflammten Lachs auf (neben dem Kurhaus). Wer es lieber süß mag, kommt bei frisch gebackenen Crepes mit Schokocreme oder Zimt auf seine Kosten.

Video: Sprich, Roland

Video: Sprich, Roland

Und selbstverständlich zeigen sich die Standbetreiber auch bei den Getränken kreativ. Wie wärs mit einem Schwarzwälder Kirschfeuer, einem Glühwein oder einem leckeren Eierpunsch?

Für welche Genüsse sich die Besucher letztendlich entscheiden; Guten Appetit und zum Wohl.