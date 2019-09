von Markus Reutter

Trockenheit und Hitze der vergangenen beiden Sommer haben in den Wäldern der Region ihre Spuren hinterlassen. Das sagt Philipp Weiner, Betriebsstellenleiter am Forstamt Triberg. Wer offenen Auges durch den Wald gehe, sehe diese Auswirkungen in Form absterbender Bäume.

Vor allem die Fichte sei mittlerweile von der mehrjährigen Trockenheit und Hitze betroffen – aber auch andere Baumarten. „Im Vergleich zu anderen Standorten in Baden-Württemberg ist es bei uns momentan noch nicht so schlimm wie zum Beispiel im Südschwarzwald oder in der Rheinebene. Aber die Lage ist trotzdem ernst“, sagt Weiner im Blick auf den Waldzustand.

Spuren im Holz. | Bild: Pixabay

Die Forstwirtschaft führe die Wetterphänomene auf den Klimawandel zurück und gehe deshalb davon aus, dass Hitze und Trockenheit auch in künftigen Jahren eine größere Rolle spielten. Das schwäche die Bäume, und Schädling wie der Borkenkäfer hätten dann leichtes Spiel. Gerade bei der Fichte komme es dann zu Schäden.

Schnell weg damit

Um so wichtiger sei es, das vom Käfer befallene Holz schnell aus dem Wald zu entfernen. Die Zunahme an Käferholz zeige sich bei der Holzernte: Die Einschlagmenge nehme zwar nicht zu, aber der Anteil an Schadholz steige 2019 auf 80 Prozent. Das ändere auch den Arbeitsalltag in der Forstwirtschaft. Wenn in früheren Jahren vor allem zwischen Herbst und Frühjahr die Holzernte vonstattenging, verteile sie sich nun auf das ganze Jahr. Eben deshalb, weil Käferholz auch im Sommer schnell aus dem Wald genommen werden müsse.

Wenn dem Förster im Privatwald Käferholz auffalle, informiere er den Besitzer. Die Privatwaldeigentümer seien meist kooperativ und bemühten sich im ureigenen Interesse, das Schadholz zügig aus ihren Waldflächen zu entfernen. Wenn sich ein Waldbesitzer quer stelle, könne das Forstamt aber auch eine Frist setzen. Schließlich gehe es hier um den Waldschutz, eine hoheitliche Aufgabe der Forstverwaltung, unabhängig davon, ob es sich nun um Staats-, Kommunal- oder Privatwald handle.

Wenn der Wald früher noch eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen war, geht diese Bedeutung zurück. So ist der Holzpreis laut Weiner bereits 2018 gesunken. Und diese Talfahrt habe sich massiv fortgesetzt. Der Holzpreis sei um über ein Drittel zurückgegangen. Deshalb fielen die Gewinne 2019 voraussichtlich „deutlich geringer aus als in den Vorjahren“.

Natur wird jünger

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die künftige Bewirtschaftung des Waldes, erklärt Weiner. Eine naturgemäße Waldwirtschaft sei bereits seit Jahrzehnten ein Projekt der Forstverwaltung. Dabei würden standortgerechte Mischwälder favorisiert. Diese naturgemäße Bewirtschaftung habe durch den Klimawandel noch an Bedeutung gewonnen. Bei der Naturverjüngung würden zum Beispiel Laub- oder Nadelbäume wie die Weißtanne unterstützt, die größere Chancen hätten mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Aber ein Umbau des Waldes sei keine kurzfristige, sondern eine generationenübergreifende Aufgabe.

Die Zukunft birgt Unsicherheiten. So kann Weiner nicht abschätzen, wie sich der Zustand des Waldes in den nächsten Jahren entwickelt. „Ich weiß nicht, was passiert, wenn noch mal so ein trockenes Jahr kommt. Das gab es noch nie.“