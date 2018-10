von Hans-Jürgen Kommert

Vorlesen, man könnte denken, das ist nur etwas für kleine Kinder. Doch am Frederick-Tag genießen das auch mal Kinder, die bereits sehr gut lesen können. Und wenn das Ganze noch gut gemacht und altersgemäß ausgerichtet ist, dann haben selbst die Sechstklässler der Realschule Triberg noch ihre Freude dran.

Natürlich muss dazu auch die Buchauswahl passen. Und wenn dann noch der Autor selbst kommt und Rede und Antwort steht, dann passt das und alle haben Spaß dran.

„Meine Klasse ist die wohl liebenswerteste Klasse überhaupt, obwohl sie ziemlich chaotisch ist“, sagte Klassenlehrerin Christine Nagel mit einem Augenzwinkern. Sie hatte die Autorenlesung mit Klaus Schuker für die beiden sechsten Klassen der Realschule Triberg arrangiert.

Klaus Schuker ist Kinderbuchautor und schreibt hauptsächlich Krimis, dabei kann er auf die Erfahrungen aus seinem ersten Berufsleben zurückgreifen, denn noch während er zu schreiben begann, war er als Polizist tätig, wie er den Schülern erzählte. Irgendwann, nach ungefähr zwölf Jahren im Dienst, sei das nicht mehr sein Ding gewesen. Daraufhin widmete er sich ganz der Literatur in seiner Schreibstube in Ravensburg.

Heraus kamen mittlerweile viele Erzählungen, Kurzgeschichten, Krimis für Erwachsene – und in letzter Zeit vermehrt für junge Leser.

Besonders gut kommen da die Geschichten um Paul und Tabea an. Drei dieser Bücher hatte der Autor mitgebracht: „Paul, Tabea und das blaue Messer“, „Paul, Tabea und die brennende Hütte“ und „Paul, Tabea und das Friedhofsgespenst.“

Bei den jeweiligen Lesungen forderte Klaus Schuker von den Schülern vor allem eines: absolute Ruhe. Er hatte die Klasse dabei stets im Blick und unterband sofort alles Geflüster nebenbei. Drei Szenen las er vor, aus dem „Blauen Messer“ war der Text für die erste Klasse, aus der „Brennenden Hütte“ der für die zweite. Danach stellte zunächst er Fragen, die mit den Büchern herzlich wenig zu tun hatten, sondern nur die Aufmerksamkeit der Kinder wecken sollte. Erst danach stellte er auch Fragen zum jeweiligen Buch und den gelesenen Texten daraus.

Bevor die Leses tunde zu Ende ging, hatten die Schüler auch die Möglichkeit, an den Schriftsteller selbst Fragen zu stellen: Wie kommt man zum Schreiben, woher kommen die Ideen oder welches Lieblingsbuch der Autor hat und viele weitere Fragen spielten da eine wichtige Rolle.

Wörtervorrat

Der Frederick-Tag findet in Baden-Württemberg an nahezu jeder Schule und an vielen anderen Orten statt. Zurück geht der Aktionstag auf die Maus Frederick. Im Buch „Frederick“ von Leo Leonni sammelt die statt Wintervorräten lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen und beglückt die anderen Mäuse damit in den kalten und dunkeln Wintertagen.