von Hans-Jürgen Kommert

In den neunten Klassen der Realschulen steht die berufliche Information stark im Blickpunkt – auch in der Realschule Triberg. Die Schüler dieser Klassen wurden jetzt ein weiteres Mal mit ihrer Zukunft in Form vieler Berufsfelder konfrontiert. Wieder einmal waren zwei Mitarbeiterinnen der Baden-Württemberg-Stiftung an die Schule gekommen, um die Schüler mit den Studienfachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) vertraut zu machen.

"Schauen in die Zukunft"

Die beiden Jungakademikerinnen mit Master-Abschluss, Melanie Baur (Molekular- und Zellbiologie) und Susanne Fries (Physische Geografie), präsentierten Beispiele, die ganz besondere Eigenschaften besitzen. Dazu gab es etliche Einspielungen per Video-Clip. „Wir schauen heute ein Stück in die Zukunft“, so Susanne Fries.

Referentin Melanie Baur zeigt eine alte Unterschenkelprothese: Moderne Fabrikate sind um Welten leistungsfähiger. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Gegen den Fachkräftemangel

Die Berufe dieser Fachrichtungen werden durch „Coaching4Future“ als Berufsfindungshilfe in die Schulen getragen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und den Schülern die Angst vor solchen Berufen zu nehmen. Unterstützt wird dieses Angebot vom Berufsbildungsnetzwerk der Baden-Württemberg-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit.

Was kommt nach der Realschule?

„Für viele stellt sich demnächst die Frage, was kommt nach der Realschule“, machten Melanie Baur deutlich. Etwa die Hälfte der Schüler wird in aller Regel nach der mittleren Reife an einer Schule weitermachen – bis hin zum Abitur oder der Fachhochschulreife.

Eigene Erfahrungen machen

Wichtig sei es zunächst, die eigenen Stärken zu erkennen und seine Interessen zu verfolgen. Denn der tollste Beruf, der auch noch super bezahlt werde, werde uninteressant, wenn er auf Dauer keinen Spaß mache: So begründete Melanie Baur, dass es zunächst gelte, Erfahrungen zu sammeln.

Hochtechnologie, die Menschen hilft: Einer der Schüler betrachtet ein Hörgerät, das als Anschauungsmaterial für den Nutzen der MINT-Berufe dient. Bilder: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Spaß mit naturwissenschaftlich-technischen Berufen

Dann aber sei es irgendwann an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, seine Karriere zu planen und Netzwerke aufzubauen. „Naturwissenschaftlich-technische Berufe machen Spaß und füllen aus, zugleich können sie sehr förderlich für die Karriere sein“, machten sie Mut zu Entscheidungen in diese Richtung. Die Akademikerinnen zeigten auf, dass es selbst im Bereich Mode und Beauty technische Berufe gibt. Zwei Fachbereiche durften sich die Schüler auswählen, die Mehrheit entschied sich für das Thema Mobilität sowie die Hilfe für Menschen.

Visionen zur Mobilität von morgen

Die beiden Akademikerinnen stellten Antriebe von morgen vor und Visionen, wie künftig die Mobilität aussehen könnte – so könnte eine Art Taxibetrieb mit autonom fahrenden Fahrzeugen funktionieren, bei dem man auf Drohnentransport umschwenken könne. Auch Bahnen, die zwischen ausgesuchten Städten wie eine Art Rohrpost verkehren, zeigten die beiden Frauen. Man forsche an vielen Systemen, nicht nur an der Elektromobilität.

Viele Gesundheitsberufe auch technisch geprägt

Geradezu historisch war dagegen eine Beinprothese aus früheren Zeiten. „Wir haben keinen Prothesen-Hersteller gefunden, der bereit gewesen wäre, eine seiner sündhaft teuren modernen Prothesen zur Verfügung zu stellen“, erzählte dazu Susanne. Doch mitgebracht hatten sie eine Endo-Prothese, nämlich ein High-Tech-Hüftgelenk. Dazu zeigten sie kurze Filme, die die verschiedensten Prothesen mit viel Elektronik vorstellten – und die unterschiedlichen Berufe, die dafür nötig sind. Beispiele seien Mechatroniker oder Orthopädie-Mechaniker.

Im Anschluss an die Präsentation der Beispielberufe hatten die Schüler Gelegenheit, die verschiedenen Exponate zu betrachten oder sich mit Aufklebern und Stickern auszustatten.