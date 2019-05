von Simona Ciubotaru

Die Mitgliederversammlung des Karateclubs Triberg fand in kleiner Runde im Hotel „Pfaff“ statt. Der Verein zählt um die 90 Mitglieder und wohl mehr hochwertige Kämpfer, mit schwarzem Gürtel und vielen Dan (das bedeutet Stufen, Ranggebung auf dem Weg zur Perfektion) als andere Karateclubs aus der Region.

Stadtputzete

Vorsitzender Uwe Schneider begrüßte die Anwesenden und entschuldigte die zwei langjährigen Trainer, Don Turin und Manfred Fleig sowie den Kassierer Robert Eichhorn. Das Jahr 2018 sei reich an Aktivitäten gewesen, berichtete Schneider. Es begann für den Karateclub mit der Teilnahme am Ehrenamtstag in Triberg. Im April folgte die Stadtputzete. Seit etlicher Zeit reinigen Mitglieder des Karateclubs, zusammen mit dem Islamischen Verein Triberg, den Bereich an der B 500 mit der Ausfahrtbucht Richtung Schönwald, die Straße bis zum Parkplatz zum Wasserfall und den Waldparkplatz. Beide Plätze sind bekannt als wilde Mülldeponien.

Trauriger Umgang mit der Natur

Die Lage habe sich im Vergleich zu den vorigen Jahren nur wenig verbessert, man habe Unmengen an Müllsäcken den steilen Berg hoch schleppen müssen. Mache davon sollen derart übel gerochen haben, „dass man gar nicht wissen wollte, was sich darin befand. Es war wieder schockierend. Es ist einfach nur traurig, wie manche mit der Natur umgehen, ohne Rücksicht auf irgendetwas oder jemand“, sagte Schneider betroffen.

Im Bild alle Gewählten und Geehrten bei der Hauptversammlung des Karateclubs inTriberg. Bild: Simona Ciubotaru | Bild: Simona Ciubotaru

Vorführungen kommen an

Bei der Jahresversammlung im Mai 2018 fanden Wahlen statt. Dabei wurde der gesamte Vorstand einstimmig bestätigt. Im Juni habe man erneut am Stadtfest teilgenommen, jedoch ohne Stand. Dafür habe man aber das Publikum mit Karate-Vorführungen unterhalten. Das möchte man auch in diesem Jahr wieder anbieten. Beim Hornberger Stadtfest habe man gemeinsam mit dem Karateclub Hornberg Grundtechniken von Karate, Katas und Selbstverteidigung vorgeführt, die bei den Interessenten sehr gut angekommen seien. Im Juli habe man erneut am 24-Stunden-Schwimmen im Waldsportbad teilgenommen. Auf Einladung des Bildungswerks führte der Karateclub den Schülern aus der 7. und 8. Klasse in Schonach Selbstverteidigungstechniken vor. Die Kurse haben Anklang bei den Jugendlichen gefunden, daher möchte man die Aktion wiederholen.

Strapaziöse Tour

Im Oktober folgte die gemeinsame Wanderung. Zwar seien die Strapazen der Route groß gewesen, man sei aber dafür von der Schönheit der Natur reichlich belohnt worden. Vor Weihnachten führte der Karateclub Gürtelprüfungen durch, die alle Karatekas mit Erfolg bestanden. Erneut kamen Nikolaus und Knecht Rupert zu Besuch und ließen sich von den jüngsten Kämpfern ihre Künste vorführen.

Neuer Trainer für Kinder

Zum Jahresende bekam der Karateclub einen neuen Trainer, den engagierten Arzt David Löttrich, der die Kinder trainiert. Der Vorsitzende dankte allen Vereinsmitgliedern, die mit ihrer Arbeit und Präsenz den Karateclub unterstützen. Laut Bericht sei die finanzielle Lage des Vereins sehr gut, die Kasse ordentlich geführt. Zur Zeit hat der Verein 15 Kinder, man machte sich aber Gedanken darüber, wie man vor allem die Jugendlichen mehr von dem edlen Kampfsport begeistern kann. Die Trainer und der Vorstand sind sich jedoch darin einig, dass die Kinder erst mit acht Jahren reif für Karate seien.

Ehrungen

Geehrt für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Michael Raißle. Seit zehn Jahren im Verein sind Ruveyda Nur Bozkurt, Lena Hoppe und Lucas Ackermann, 30 Jahre Mitglied ist Bernd Hofmeier.