von Rita Bolkart

Mit einem großen Programm präsentierten sich die Triberger Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen ihrem Publikum im Kurhaus. Am Ende eines Musikschuljahres konnten sie beweisen, wie sich ihr Können an den unterschiedlichsten Instrumenten weiter entwickelt hat und das in einer richtigen Konzertatmosphäre.

Bürgermeister lobt Kooperation

Musiklehrerin Beate Adam verlas dazu ein Grußwort von Bürgermeister Gallus Strobel. Er äußerte sich stolz darüber, eine so gut aufgestellte Jugendmusikschule in Triberg zu haben. Er freute sich über die erfolgreiche Kooperation zwischen Jugendmusikschule, den Vereinen und der Schule. „Ihr seid gut aufgehoben und werdet gefördert durch professionelle Musikpädagogen“, zitierte Adam.

Leonie Finkbeiner verzaubert die Konzertbesucher mit einem romantischen Stück. | Bild: Rita Bolkart

Elias Zuckschwerdt, stellvertretender Musikschulleiter, führte das Publikum durch das Programm. Zum Auftakt präsentierte sich die Blockflötenklasse von Beate Adam. Elli Becherer, Juliane Dieterle, Laura Fischer, Aaliyah Fischer, Maria Sofia Zingaro und Mattis eröffneten den Konzertabend. Begleitet von Blockflöten- und Ukulelelehrerin Lourdes Carranza spielte Maximilian Klausmann zwei Stücke auf der Ukulele und Meneshke Xhelaj, Nina Malou Genewitz, Finje Osterholzer und Rosa Zähringer ergänzten die Klasse mit ihren Blockflötenmelodien. Lea Peter, Cassandra Thaesler und Lydia Sandner zeigten, wie gut sie die Altblockflöten beherrschen.

Annabelle Thaesler und Linda Herr aus der Querflötenklasse von Elisabeth Kölle ließen zarte Melodien erklingen und ein ganzen Querflötenensemble bewies die Vielfältigkeit des Instruments.

Wichtige Bläserkooperation

Ehe die Saxophonisten von Elliot Riley die Bühne beanspruchten, wies Elias Zuckschwerdt auf die Bedeutung der Bläserkooperation in den Grundschulklassen hin. Von 20 Schülern würden am liebsten 15 Interessierte Saxophon lernen. „Da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, damit es ein Klassenorchester wird“, fügte er hinzu. Leni Reffler, Jan Lukas, Gianvito Nocera, Eunwoo Kim, Vittorio Fiorentino, Dario Todorescu, Lukas Hildebrand, Hannah Finkbeiner, Raphael Sickinger und Kilian Renz beeindruckten durch ihr Können und ihre Stückauswahl.

Gianvito Nocera (links) und Eunwoo Kim präsentieren ihr Können am Saxophon. | Bild: Rita Bolkart

Aus der Klarinettenklasse von Elias Zuckschwerdt spielten Lennart Dieterle, Fiona Thaesler, Anouk Stockburger, Cora Schierack und Leonie Finkbeiner für die Konzertgäste auf. Am Klavier unterhielten Jonas Wild, Nikita Fedorov und Aaron Pfaff die Besucher.

Den Abschluss machten die Posaunisten. Henry Dold, Julian Fischer und Nelly Fehrenbach setzen einen würdigen Schlusspunkt unter ein tolles Jugendkonzert, das die Eltern und Angehörigen sehr genossen.