von sk

„Die vom Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar beauftragte Firma Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus Metzingen wird in der kommenden Woche mit den ersten Ausbauarbeiten in der Alten Straße im Bereich der Nußbacher Kirche beginnen“, informiert die Stadtverwaltung Triberg in einer Pressemitteilung. Anschließend werden die Arbeiten demnach in 50-Meter-Abschnitten entlang der Alten Straße bis zur Sommerauer Straße erfolgen.

Anwohner werden informiert

„Es wird insbesondere in der Alten Straße in den kommenden Wochen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Teilweise wird die Straße auch voll gesperrt und die Einbahnregelung aufgehoben, sodass die Anwohner zu ihren Häusern gelangen. Entsprechende Infos erhalten die Anlieger vor Ort“, gibt die Stadtverwaltung weiter bekannt.

Triberg Internet-Versorgung in Nußbach ist oft zu gut für neue Breitband-Zuschüsse

Die Bürger werden in dem Schreiben um Verständnis und um Beachtung der entstehenden Baustellen und Einschränkungen gebeten. „Wer bislang keine Entscheidung zum Breitbandanschluss getroffen hat, hat hierzu nun nochmals Gelegenheit und sollte sich mit dem Zweckverband Breitband in Verbindung setzen unter Telefon 07721/9135769“, rät die Stadtverwaltung.