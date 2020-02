Triberg vor 6 Stunden

Jetzt haben die Gläubigen die Wahl – und das sind die 15 Kandidaten

25 Sitzungen hat der Pfarrgemeinderat (PGR) in seiner fünfjährigen Legislaturperiode abgehalten. In der letzten in derzeitiger Zusammensetzung machte Vorsitzender Gerald Sandner jetzt auf die Wahlen am 22. März aufmerksam.