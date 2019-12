von Maria Kienzler

Der Katholische Frauenbund von Triberg ist eine unternehmungslustige Gruppe, zu der 66 Mitglieder zwischen 22 und 95 Jahren gehören. Das reichhaltige Jahresprogramm besteht aus Wanderungen, Gottesdiensten, Vorträgen, Bibelabenden und Ausflügen – zum Beispiel zur weltgrößten Kürbis-Ausstellung in Ludwigsburg und zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Beliebte Ziele sind auch die Aufführungen auf der Freilichtbühne in Ötigheim und in Hornberg. Doch das vergangene Jahr war besonders erlebnisreich für die Frauen der Region, denn sie feierten in Freiburg mit dem Diözesanverband den 100. Geburtstag.

Triberg So geht Zusammenhalt unter Frauen: Triberger Frauenbund feiert 90-jähriges Bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Den Festgottesdienst konzelebrierten die beiden Weihbischöfe Bernd Uhl und Christian Würz, während drei Mädchen von der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ ministrierten. Bei der anschließenden Jubiläumsfeier berichteten Frauen aus der Erzdiözese Freiburg von ihren ehrenamtlichen Projekten, angefangen von der Flüchtlingsarbeit über den Dorfladen und der Solibrot-Aktion (siehe Infokasten) bis hin zur Sprachförderung von Schülern und Vorschulkindern.

Triberg/Freiburg Frauenbund feiert sein traumhaftes Jubiläum und setzt sich neue Ziele Das könnte Sie auch interessieren

Und da der Triberger Zweigverein bereits 1929 gegründet wurde, wurde in der Wasserfallstadt noch einmal Jubiläum gefeiert. Beim Festgottesdienst predigte Susanne Floss, die Geistliche Beirätin des Diözesanverbandes und die Stadtmusik umrahmte die kirchliche Feier.