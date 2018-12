In Triberg dreht sich alles um den Wasserfall – und natürlich die Schwarzwaldbahn. Die Stadt lockt Freunde des Schienenverkehrs mit dem Schwarzwaldbahnerlebnispfad, Sonderausstellungen im Schwarzwaldmuseum Triberg, der Lok auf dem Bahnhofsvorplatz und den moderierten Tunnelfahrten mit Dampfsonderzügen. Seit Ende 2017 gibt es zudem das Triberg-Land – eine Ausstellung mit Modellbahn-Landschaften. Ein Ziel der neuen Attraktion Tribergs ist es, die Unterstadt mit mehr Leben zu füllen. Und das scheint auch zu gelingen. Immer mehr Besucher werden in den Räumen an der Hauptstraße 48 verzeichnet.

Mit viel Liebe zum Detail werden die Modellbaulandschaften in Szene gesetzt. | Bild: Stadt Triberg

Zum Einjährigen rechnet der städtische Marketingleiter Nikolaus Arnold vor, dass es seit der Eröffnung am 30. September 2017 bis Ende Dezember 7700 Besucher waren. 2018 stimmen die Zahlen jetzt noch optimistischer. Von Januar bis Mitte August seien es 25 000 Besucher gewesen, das seien durchschnittlich über 100 Gäste täglich im Triberg-Land. „Das ist schon mal was“, meint der Marketingleiter: „Aber wir haben noch Luft nach oben.“ Reisegruppen schlagen im Triberg-Land so gut wie keine auf. Das Problem: "Sie haben die Zeit nicht eingeplant.“ Aber Arnold hat Hoffnung: „Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann auch für Reise­veranstalter interessant wird.“

Interessant für die ganze Familie: Das Triberg-Land fasziniert Groß und Klein. | Bild: Stadt Triberg

Durch die Besucherströme, die mithilfe des Triberg-Lands in Richtung Unterstadt ziehen, erhofft sich Arnold positive Auswirkungen auf die dort angesiedelten Betriebe und dass leer stehende Geschäftsräume wieder belegt werden können, so die Hoffnung von Stadt und Verpächtern. Und auch das Triberg-Land selbst entwickelt sich noch. Es soll noch mehr Triberg-spezifische Eisenbahnlandschaften geben. Eine Auftragsarbeit der Stadt an die Firma Faller aus Gütenbach ist der Triberger Weihnachtszauber als Modelllandschaft. (blo)