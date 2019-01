von Christel Börsig-Kienzler

Die Sanierung der Brücke zum ehemaligen Haugg-Areal in Triberg steht an. Das Thema steht auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Das Gremium tagt am Mittwoch, 30. Januar, ab 18.30 Uhr im Robert-Gerwig-Tagungsraum im Kurhaus.

Für die Abwicklung der im vergangenen Jahr beschlossenen Sanierung der Brücke am Haugg-Areal in der Triberger Unterstadt bedarf es der fachtechnischen Begleitung. „Für den Förderantrag des Brückensanierungsfonds sind die Grundleistungen frühzeitig notwendig“, heißt es in der Tischvorlage des Gemeinderats.

Die Stadtverwaltung schlägt vor, das Ingenieurbüro RS Ingenieure in Achern mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Der Grund: Dieses Ingenieurbüro hat sich bei der Brückenüberprüfung und der Zuarbeit zum Brückenkataster bewährt.

Pauschal gibt's fünf Prozent

Der Honorarvorschlag sieht die Abwicklung der Maßnahme nach der Honorarzone III, Mindestsatz, vor. Die Nebenkosten sollen pauschal mit fünf Prozent abgegolten werden. Dies entspricht den Vorgaben der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI). Die Grundleistung für die Objektplanung liegt brutto bei fast 35 000 Euro, die für die Tragwerksplanung bei 21 700 Euro. Die Gesamtsumme beträgt 56 673,10 Euro. Die Kosten sind laut Verwaltung in der Gesamtbaumaßnahme rechnerisch berücksichtigt und förderfähig.

Weitere Themen in der Sitzung

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung sind der Beschluss der Haushaltssatzung 2019 für den Hoheitsbereich sowie der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Tourismusbetriebe sowie den Stellenplan und den kalkulatorischen Zinssatz von 3,85 Prozent in der im Entwurf enthaltenen Fassung.

Auch mit der Vergabe von Brand- und Rauchschutztüren für die Nußbacher Turn- und Festhalle, der Bodenbelagsarbeiten im Zuge der Sanierung der Grundschule und dem Anbau nebst Mensa der Realschule Triberg beschäftigt sich der Gemeinderat in dieser Sitzung. Diese endet mit Bauangelegenheiten und Bekanntgaben der Stadtverwaltung.