von Markus Reutter

Das gesellschaftliche Leben in Triberg wird in den nächsten Wochen stark eingeschränkt. Auch die Kindergärten und Schulen schließen in den nächsten drei Wochen. Die Schüler sollen weiterhin lernen – von zu Hause aus. Als Herausforderung für Lehrer und Schüler bezeichnen die Leiter der Triberger Schulen die bevorstehende Zeit.

In der Realschule sind 334 Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 bis 10 betroffen, informiert Rektor Thomas Serazio. Er habe sich mit den Kollegen im Gymnasium abgesprochen. So sei ein Notprogramm für Schüler der fünften und sechsten Klasse der Realschule und des Gymnasiums vorgesehen für Eltern, die in „systemrelevanten“ Berufen wie im Gesundheitsbereich, Feuerwehr oder der Polizei arbeiten. Das werde gemeinsam von beiden Schulen organisiert, sagt Serazio. Je nach Nachfrage gebe es dann entweder in der Realschule und im Gymnasium jeweils eine Klasse oder bei geringerem Bedarf auch eine einzige Klasse für beide Schulen.

Unterrichtsmaterial aus dem Internet

Die meisten Schüler müssten jedoch zu Hause bleiben. Online werde Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Schüler könnten sich einloggen und das Material runterladen. Dieses werde von den Lehrern zusammengestellt. Einige Fernsehsender hätten bereits angekündigt, ihr Programm zu ändern und vermehrt ein Bildungsprogramm auszustrahlen. Diese Sendungen könnten gegebenenfalls in den Unterricht einbezogen werden, sagt Serazio.

Rückmeldung online

Vorgesehen sei auch, dass Schüler Rückmeldungen per E-Mail gäben und absolvierte Aufgaben an die Lehrer weiterleiteten. Dadurch gewännen die Lehrer einen Überblick, was von den Schülern gearbeitet wurde. Am Montag, dem vorerst letzten Schultag, seien die Schüler darauf hingewiesen worden, Bücher mitzunehmen, es seien teilweise auch Arbeitsblätter verteilt worden. Außerdem seien mehrere Elternbriefe mit entsprechenden Informationen in den vergangenen Tagen rausgegangen.

Die Regelung gelte bis zu den Osterferien. Am Montag, 20. April, soll der Unterricht wieder regulär weitergehen. Wenige Tage danach, bereits am Mittwoch, 22. April, beginnen die schriftlichen Abschlussprüfungen für die Zehntklässler mit dem Fach Deutsch. Am 24. April folgt die Mathe-Prüfung und am Dienstag, 28. April, Englisch.

Schwierige Bedingungen

Die Bedingungen für die Abschlussschüler seien durch den Ausfall des üblichen Unterrichts in der Schule schwieriger, als vielleicht in anderen Jahren, räumt Serazio ein. „Aber es geht halt nicht anders.“ Die Prüfungstermine zu verschieben, sei auch schwierig, weil die Arbeiten ja noch von zwei Lehrern, einem von der Schule und einem externen Lehrer, korrigiert werden müssten.

Korrekturen per E-Mail

Auch die 325 Schüler des Gymnasiums seien am Montag mit Arbeitsaufträgen und Lernmaterial versorgt worden, um von zu Hause aus die nächsten drei Wochen lernen zu können, informiert der Schulleiter, Oberstudiendirektor Oliver Kiefer. Die bearbeiteten Aufgaben sollen die Schüler zurückschicken, damit sie korrigiert werden können. Eine besondere Herausforderung stellt die Situation für die Abiturienten dar, die 46 Schüler der zwölften Klasse. Ähnlich wie bei der Realschule beginnen die Abschlussprüfungen für sie am Mittwoch, 22. April, und ziehen sich bis 30. April hin.

Notgruppen eingerichtet