von Markus Reutter

Die Großbaustelle in bester Lage, benachbart zum Wasserfallgelände, sorgte seit 2017 für neugierige Blicke von Touristen und Einheimischen. Nun ist der neue Edeka-Markt der Familie Bruder weitgehend fertiggestellt. Eröffnung ist am Mittwoch, 15. Januar.

Deutlich länger als geplant hatten die Bauarbeiten für das neue Einkaufszentrum im Herzen Tribergs gedauert. Wie Julian Bruder, Mitglied der Geschäftsleitung bei Edeka Bruder erzählt, sollte der Markt ursprünglich vor einem Jahr eröffnen. Doch umfangreiche Erdarbeiten seien notwendig geworden. Viele Erdproben mussten genommen und analysiert werden, was letztlich den Zeitplan durcheinanderbrachte.

Aber jetzt steht dem baldigen Eröffnungstermin in wenigen Tagen nichts mehr im Wege. Die Regale sind weitgehend gefüllt, die Handwerker nur noch mit letzten Arbeiten beschäftigt. Mit einer Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern verspricht der Vollsortimenter ein neues Einkaufserlebnis in der Wasserfallstadt.

Dem baldigen Eröffnungstermin in wenigen Tagen steht nichts mehr im Wege. Die Regale sind schon weitgehend gefüllt. | Bild: Markus Reutter

Die Investition soll sich natürlich bezahlt machen für die Familie Bruder. So wurden die voraussichtlichen Umsätze von der Edeka-Zentrale und mit Hilfe von Marktforschungsinstituten unabhängig vom Tourismus, sondern vor allem in Bezug auf die Kunden vor Ort gemacht, informiert Julian Bruder. Sicherlich werden auch viele Touristen die Einkaufsmöglichkeit nutzen und die Bilanz damit weiter verbessern.

Café mit Aussicht

Urlauber und Einheimische seien auch im Café willkommen, das in den Markt integriert wurde und ebenfalls von Edeka Bruder betrieben werde, teilt Julian Bruder mit. Zum Café, in dem auch Backwaren verkauft werden, mit seinen 60 Quadratmetern Innenfläche gehört auch eine Außenterrasse, von wo aus die Gäste einen schönen Blick auf die Gutach, das Wasserfallgelände und die Innenstadt haben.

Knapp 40 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit werden im Markt beschäftigt sein, merkt Christine Bruder an, die Mutter von Julian Bruder. Ein Teil der Mitarbeiter stamme vom Markt in Schonach, wo die Familie Bruder ebenfalls einen Standort hat. Es wird vermutet, dass sich ein Teil des Umsatzes vom Markt in Schonach auf den neuen Markt in Triberg verlagern wird und deshalb in Schonach weniger Mitarbeiter als bislang gebraucht werden. Trotzdem könne der Schonacher Edeka weiterhin gewinnbringend arbeiten und bestehen bleiben, ist Julian Bruder zuversichtlich. „Das war uns von vorneherein wichtig“, betont er.

Nummer zwei in der Familie

Der neue Standort in Triberg wird der zweitgrößte Markt von Edeka Bruder in der Region sein. Die größte Filiale ist in der Bregstraße in Furtwangen. Weitere Edeka-Märkte führt die Familie Bruder in der Grießhaberstraße in Furtwangen, den bereits genannten in Schonach sowie einen in Steinach im Kinzigtal und am Stammsitz in Zell am Harmersbach.

Abgerundet wird das neue Einkaufserlebnis an der Triberger Hauptstraße mit Parkmöglichkeiten unmittelbar vor dem Markt. Die Kunden des Einkaufsmarktes können zudem gratis parken, sagt Christine Bruder. Sie weist darauf hin, dass Einkäufer dazu ihren Parkschein an der Edeka-Kasse freischalten lassen können.

