von Hans-Jürgen Kommert

Seit Jahren ist die Heidensteinquelle in Nußbach ein Garant für eine stabile Wasserversorgung. Doch seit dem trockenen Sommer 2003 „hat sie einen Knacks wegbekommen“, so der Geschäftsführer der Aquavilla GmbH, Michael Dold. Interessiert an diesem wichtigen Teil der Triberger Wasserversorgung zeigten sich die Mitglieder der Freien Wähler Triberg, die sich vor Ort informierten.

Quellwasser ist häufig sauer

Im Jahr 1996 hat man einige Meter unterhalb der Quellfassung H1 einen Entsäuerungsfilter gebaut, ein kleines Häuschen mit zwei Kalkbecken, in denen der PH-Wert angehoben wird. Denn das Schwarzwälder Quellwasser ist sehr häufig relativ sauer. Zugleich ist das Kalkbett auch ein mechanischer Filter. Zwei weitere, relativ starke Quellen (H2 und H3), liegen in direkter Nähe. Allerdings müsse deren Wasser durch eine Ultrafiltration aufbereitet werden, da es einige coliforme Keime enthält.

Seit 2003 gibt es ein Problem

Die Heidensteinquelle H1 hat in der Vergangenheit schon bis zu 520 Kubikmeter pro Tag erbracht, das wäre ein Vielfaches der benötigten Wassermenge von rund 90 Kubikmeter, die Nußbach und Gremmelsbach an normalen Tagen verbrauchen, erklärte Dold. Doch wie gesagt hat die Quelle seit 2003 ein Problem.

Quellschüttung sinkt auf unter 90 Kubikmeter

„Vor der ersten großen Trockenheit im Jahr 2003 dauerte es durchschnittlich rund drei Monate, bis sich Regen- oder Trockenereignisse an der Quellschüttung bemerkbar gemacht haben, das ergab eine kaum merkbare Amplitude; heute reagiert die Quelle sehr schnell auf hohe Niederschläge und fast genauso schnell auf Trockenheit“, sagte Dold. Man habe sich eigentlich recht sicher gefühlt, bis zu jenem Tag im September 2018, als die Quellschüttung auf deutlich unter 90 Kubikmeter sank.

Hochbehälter wird dazwischen geschaltet

„Und beim Verbrauch von Wasser sieht die Sache leider genau umgekehrt aus – wenn es heiß und trocken ist, steigt der Verbrauch enorm an, während die zur Verfügung stehende Wassermenge fällt“, resümierte der Chef der Aquavilla. Zwar habe man nach recht kurzer Zeit die Versorgungssicherheit notdürftig wieder herstellen können, indem man den Hochbehälter Retsche dazwischen schaltete und über diesen den Hochbehälter Friedhof (Nußbach) versorgte, aber dennoch sei dies nur Flickwerk.

Schwächere Quellen anschließen

„Auf Dauer braucht die Heidensteinquelle einen eigenen Wasserbehälter, den man dazu mit einer Ultrafiltration ausstattet, damit man gegebenenfalls auch die beiden etwas schwächeren Quellen dazu schalten kann“, erklärte der Geschäftsführer, der für die Wasserversorgung etlicher Gemeinden verantwortlich zeichnet.

Quelle liegt im Staatswald

Zwei Edelstahlbecken mit zusammen 500 Kubikmetern Fassungsvermögen nebst Gebäude, das die Technik beherbergen soll, müssten dann neben der Entsäuerungsanlage entstehen. Man könnte das zwar sehr schnell beauftragen, doch „schreien alle Bauingenieure, dass sie auf diesen Auftrag gewartet haben“, kommentierte Dold im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Haushalt gebe das „locker her“, was in diesem Jahr noch möglich wäre, begonnen beim Grundstückserwerb vom Land, denn die Quelle und das umliegende Gelände liegen nun mal im Staatswald. Doch dann, so befürchtet Dold, werde es „zäh“ werden.

Und da Ende Mai zunächst eine Gemeinderatssitzung und danach die Kommunalwahl stattfindet, sieht Dold Schwarz: Er glaube nicht, dass es bis zur Sitzung vom 22. Mai reicht, die Sache anzugehen. „Und die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats findet erst am 3. Juli statt“, rechnete er vor.

