von Karl Volk

Zünftig begann die Hauptversammlung der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach, dieses mal mit dem „Bozener Bergsteigermarsch“. Viele Gäste – darunter Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner, passive Mitglieder und Mitglieder anderer Vereine – konnte Vorsitzender Daniel Dresp­ in der Sitzung begrüßen. Dies wird als ein Zeichen der Wertschätzung und tiefer Verbundenheit der Betreffenden mit der Musik- und Trachtenkapelle Gremmelsbach gewertet.

Zu danken hatte Dresp ebenfalls vielen: dem Dirigenten Slawomir Moleta, all denen, die sich um die Organisation kümmern, Mitgliedern anderer Vereine für die Dekoration und Bewirtung, Vertretern der Stadt für die finanzielle Unterstützung und allen Spendern. Sichtbar wurde der Idealismus, die Freude am Musizieren und die Zuneigung der ganzen Gemeinde. Für sie alle ist es eine Freude, die jungen Musiker in ihrer Tracht zu sehen und Blasmusik auf hohem Niveau zu hören, wobei das Repertoire dauernd erweitert wird.

Höhepunkte des Jahres

Mit Stolz konnte Dirigent Moleta auf die Höhepunkte verweisen. Neben den verschiedenen Konzerten stand an erster Stelle das Frühjahrskonzert. Lob zollte er insbesondere dem guten Probenbesuch und den Leistungen der Jungmusiker. Wertvolle Arbeit wird für die Jungmusiker geleistet. Kinder bekamen Gelegenheit, zur Probe ein Instrument zu testen, was einige so schön fanden, dass sie „zur Musik wollten“.

Lob fürs Vorstandsteam

Die Kasse sei von Michaela Kempf sauber geführt worden, bestätigten die Kassenprüfer Harald Bertsche und Roland Zeifang. Besondere Anerkennung erfuhr Vorsitzender Daniel Dresp für seine hervorragende Arbeit. Dankesworte hatte Finkbeiner insbesondere für alle Amtsträger. Mit der Zustimmung aller Mitglieder konnte er dem Vorstandsteam die Entlastung aussprechen.

Ämter bleiben in bewährten Händen

Alle neu zu wählenden Amtsträger stellten sich zur Wiederwahl und behielten ihre Ämter: Vorsitzender Daniel Dresp, Kassiererin Corinna Dold, stellvertretende Schriftführerin Melina Keller, passiver Beirat Benjamin Hug, Jugendvertreterin Franziska Lorenz und Kassenprüfer Harald Bertsche.

Ehrungen

Daniel Dresp (Vorstand, von links), Elmar Dold (für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt) und Fabian Dold (Vorstand). | Bild: Karl Volk

Ehrungen gab es zuhauf, allein 13 für 30-jährige Mitgliedschaft: Roland Dieterle, Clemens Hug, Elisabeth Allgaier, Joachim Schiecke, Herbert Hock, Clemens Storz, Doris und Jürgen Engelke, Hubert Nock, Rosa Dieterle, Margarete Maier, Werner Hock und Horst Ritter. Sichtbares Zeichen der Ehrung waren eine Urkunde und eine Flasche Wein. 20 Jahre aktives Mitglied ist Kathrin Zeifang, Trägerin des bronzenen Leistungsabzeichens an der Klarinette. Besondere Verdienste erwarb sie sich in der Organisation, bei der Zubereitung der Speisen, beim Bedienen der Gäste an Waldfesten und als Jugendvertreterin. Die silberne Ehrennadel, ein Weinpräsent und einen Gutschein gab es als Dank für ihre Arbeit.

Praktiker verlässt die Aktiven

Seine aktive Zeit in der Kapelle beendete Elmar Dold mit dieser Hauptversammlung. Zehn Jahre alt war er, als er mit der Posaune begann. Über viele Jahre war die Tuba sein Instrument. Er bewährte sich als Praktiker in hohem Maße. Jahrelang betreute er den Schießstand, zuletzt die Bar. Er übernahm auch die Waldfest-Nachtwache. Die goldene Ehrennadel, eine Ehrenurkunde und ein Geschenk dokumentierten die Dankbarkeit seiner Kapelle.

Die ganze Bandbreite aller Aktivitäten des vergangenen Jahres ließ der Jahresrückblick von Schriftführerin Milena Keller noch einmal gegenwärtig werden. Eine beeindruckende Zahl von Veranstaltungen in Gremmelsbach und in der Umgebung werden von dieser Kapelle gestaltet und mitgestaltet. In der närrischen fünften Jahreszeit lagen die Aktivitäten am Dichtesten. Höhepunkt war dann später aber das Waldfest. Die Kapelle spielte am Dorffest, am Pfarrfest, am Volkstrauertag bei der Gedenkfeier, am Seniorennachmittag im Advent, bei Jubiläen der Musikkapellen in Vöhrenbach und Triberg und bei vielen anderen Gelegenheiten.