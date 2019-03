von Hans-Jürgen Kommert

Übervoll präsentierte sich wieder einmal der Dorfgemeinschaftsraum im ehemaligen Schulhaus in Gremmelsbach beim weithin bekannten Holzschuehklepferball. Aus fast allen Orten der Raumschaft Triberg waren Narren nach Gremmelsbach gekommen, um dem beliebten Ereignis beizuwohnen, das bis weit in die Nacht andauerte.

So ganz unfreiwillig übergibt Ortsvorsteher Reinhard Storz den Rathausschlüssel nicht an Zunftmeisterin Steffi Laube. Bild: Hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Doch bevor es richtig losging, wollte sich Zunftmeisterin Steffi Laube den Rathausschlüssel und damit die Macht im Dorf von Ortsvorsteher Reinhard Storz holen. „Ich will noch für vier Tage die Chefin des Dorfes sein“, forderte die Zunftmeisterin. Bereits zuvor hatte sie gemeinsam mit Musik, Glebfdohlen und Holzschuehklepfern das Gremmelsbacher Rathaus erobert, doch erst im Festsaal holte sie sich endlich den Schlüssel. Begrüßen konnte sie neben Ortschaftsräten und dem „Stadtblärii“ Gallus Strobel auch Stadtrat Klaus Wangler.

Pünktlich um 19.30 Uhr zogen Narrenrat, Ortschaftsrat und Musikkapelle mit Gästen ins Schulhaus, wo das umfangreiche, spaßige Programm mit dem Tanz der Holzschuehklepfer begann. Im Jahr eins nach „Dorfblääri“ Gerdi Kienzler sorgte Musiker Andy Hehl für die berühmte „Attacke“. Mit Rosi Schneider und Franki Duffner hatte man adäquaten Ersatz als Moderatorenteam gewonnen. Das Motto in diesem Jahr lautete „Hippie Flower-Power“, was sowohl in der Dekoration als auch in diversen Kostümierungen deutlich wurde. Nach jedem Auftritt ließ sich diesmal Franki mit „Küsschen, Küsschen…“ erinnern.

Mächtig auf die Stimmungstube drückt Musiker Andy Hehl mit der Bobfahrt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Den Beginn im Programmreigen machten zwei Gastgruppen aus Schonach, die schon seit Jahren immer wieder gerne im Gremmschbe auftreten: Zunächst war es die Gruppe Delicious unter der Leitung von Ramona Gutemann, die sich in diesem Jahr mit geradezu atemberaubenden Saitensprüngen beschäftigten. Auch die Hot-Steps unter der Leitung von Antje Velten begeisterten mit ihrer rasanten Tanzshow „Hinter Gittern“ die närrischen Zuschauer.

Mächtig Eindruck macht der Brauchtumstanz der Holzschuehklepfer. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die Gremmelsbacher Bachforellen Elke Weis und Steffi Laube schilderten gereimt etliche Fehltritte im Dorfleben unter dem Motto „Ein bisschen Spaß muss sein“. So erfuhr man beispielsweise vom bekannten Ehrenamtsempfang, den die Kirchenchorleiterin ohne Hausschlüssel besuchte. Der geneigte Besucher erfuhr, dass man beim Schrottwichteln nicht das größte Paket nehmen sollte, man könnte auch einen alten Kotflügel ernten. Manche Gremmelsbacherin bekommt beim Blitzer in Schönwald auch direkt von ihrer Fahrerin gezeigt, wie der seine Bilder schießt. Und als Höhepunkt stellten sich die beiden Fische vor, als künftige Ortsforellen im Paket „all in two“ die Geschicke des Dorfes zu leiten, da ja der noch amtierende Ortvorsteher nicht mehr antrete.

Selbst Boney M. kommt nach Gremmelsbach. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Corinna Dold, Sonja Kaltenbach und Anja Dold sorgten mit den Glebfdohlen für einen weiteren Höhepunkt des Abends. Als Trolle traten die weiblichen Mitglieder auf und die Jungs zeigten sich als Mädels – eine tolle Show, auch Boney M. mit Rosi, Franki, Isolde und Ulrike überzeugten. Vor allem bei Franki, der den Bobby Farrell so überzeugend darstellte, dass man Angst um ihn bekommen konnte.

Ganz konnte es der Gerdi dann doch nicht lassen – mit den Zunftoberen aus Triberg und Schonach bewies er Waldorfschüler-Qualitäten mit YMCA. Den krönenden Abschluss des Abends bildete das Männerballett Bachstelzen unter der Leitung von Elke Weis. Erneut unglaublich fit und akrobatisch bewies die Gruppe, dass ein Männerballett nicht nur ulkig sein muss. Nach Programmchluss sorgte noch bis in die frühen Morgenstunden Andy für Stimmungs- und Tanzmusik.