von Hans-Jürgen Kommert

Das altehrwürdige Schulhaus wurde in den vergangenen Jahren sorgfältig renoviert. Dabei wurde auch der alte „Karzer“ wieder entdeckt. Bei der Renovierung mussten viele Vorgaben bedacht werden – unter anderem war auch das Landesdenkmalamt mit von der Partie, da die beiden Backsteingebäude denkmalgeschützt sind. Bei Veranstaltungen, die auch das Dachgeschoss mit einbeziehen – wie im vergangenen Jahr der Blaulichttag –, wurde dabei dort der so genannte Karzer wieder entdeckt.

Häufiges Erziehungsmittel

Dieser diente bis in die frühen 60er Jahre der Disziplinierung besonders auffälliger und aufsässiger Schüler – auch die körperliche Züchtigung war damals noch ein häufig genutztes Erziehungsmittel. Der Triberger Karzer zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er absolut lichtdicht ist – der Delinquent saß also quasi in Dunkelhaft. Später wurde anstelle des Karzers das Nachsitzen als pädagogische Maßnahme eingeführt, das teils noch heute praktiziert wird.

Späte Abschaffung

Noch im 20. Jahrhundert war die Festsetzung (Haftverbüßung) von Studenten durch ihre Universität und von Schülern durch ihre Schule zulässig. Die meisten deutschen Universitätskarzer wurden in den Jahren um 1910 bis 1914 aufgelöst. Karzerstrafe war an einigen Universitäten noch bis in die frühen 1930er-Jahre zugelassen. Erst die Disziplinarvorschriften aus der Zeit des Nationalsozialismus sahen offiziell und reichsweit Karzerhaft als Strafmaßnahme gegen Studierende nicht mehr vor.

An Schulen lebt der Karzer aber noch heute in der pädagogischen Maßnahme des Nachsitzens fort. Die Universitätskarzer wurden in der Universität von den Pedellen, an Schulen von den Karzerwärtern bewacht. Während Studenten manchmal wegen Verfehlungen mehrere Tage einsitzen mussten, waren es bei Schülern zumeist nur wenige Stunden, die aber, gerade bei jüngeren Schülern, psychisch wohl sehr belastend waren. Universitätskarzer (lateinisch: carcer, Kerker) können heute noch an wenigen Universitäten besichtigt werden.

Utensil bei der Lesenacht

Reiche Studenten feierten ihre Karzerhaft gerne mit ihren Kommilitonen mit geradezu rauschenden Festen, wobei die Pedelle (organisatorische Hilfskräfte) gegen entsprechendes Schweigegeld gerne hinweg schauten. Noch heute wird dagegen der Karzer der Triberger Grundschule genutzt, allerdings zu anderen Zwecken: „Ich nutze den Karzer gerne als Utensil bei der Lesenacht, die wir ab und zu für die Entlassschüler veranstalten“, erzählte Lehrerin Tatjana Hieske. Dann schmunzelt sie und erzählt, einmal habe sie im Karzer ein Skelett malerisch drapiert, was besonders gut angekommen sei.