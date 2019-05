von Hans-Jürgen Kommert

Recht viel Glück mit dem Wetter hatte der Musikverein Trachtenkapelle Nußbach bei der 21. Walpurgisnacht und mit dem Frühlingsfest am Tag drauf. Anders als in den vergangenen Jahren, war die Nacht zwar sehr kühl, doch wenigstens trocken. Dies aber hielt mehr als 900 zahlende Besucher des Festes nicht davon ab, das große Zelt auf dem Gelände des SV Nußbach aufzusuchen – dazu kamen etliche, die keinen Eintritt zahlen mussten, denn „Hexen sind frei, schließlich ist Walpurgisnacht“, hieß es da bei Männern an der Kasse.

Im Zelt war schon zu recht früher Stunde kaum noch ein Durchkommen, so sehr drängten sich die zumeist jungen Besucher. Einige davon hatten bereits kräftig „vorgeglüht“, um den Alkoholpreisen im Zelt ein Schnippchen zu schlagen, so dass so mancher Sohn oder manche Tochter abgeholt werden musste. Denn auch wenn die Männer und Frauen am Ausschank den Alkohol verweigerten, fanden die Betroffenen oftmals zweifelhafte Freunde, die sie weiter versorgten.

Umfallen nicht möglich, denn dicht gedrängt stehen und tanzen die Besucher im Zelt bei dichtem Disco- Nebel bei der weithin beliebten Walpurgisnacht des Musikvereins Trachtenkapelle Nußbach. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Drei Bars sorgten für Abwechslung: Weizen, Liköre sowie härtere Drinks und Cocktails konnten erworben werden. Eine Konversation wurde dabei nicht leicht gemacht, denn das DJ-Blasi-Team sorgte für beste musikalische Unterhaltung, allerdings sehr laut. Leider habe man weder eine Tanzgruppe noch eine Guggenmusik bekommen, stellte der Verein fest.

Sonne verwöhnt Besucher

Zum Frühlingsfest am 1. Mai herrschte bereits in aller Frühe Sonne pur bei recht angenehmen Temperaturen. Es waren bei Weitem nicht nur Einheimische gekommen, um bei zünftiger Blasmusik Brutzelfleisch oder Schnitzel, Pommes und Salatteller zu genießen. Ein großer Teil der Gäste nutzte die Sonnenstrahlen und saß im Freien. Wie der Vorsitzende Armin Schwarz bestätigte, steuern stets auch viele Gäste aus der gesamten Region das Fest an. „Traditionell kommen zu uns viele Maiwanderer, die sich auf ein erfrischendes Getränk und ein leckeres Mittagessen freuen. Und es gibt ja auch wieder unsere gut gefüllte Kuchentheke und alternativ Waffeln von unseren Jungmusikern“, strahlte er gut gelaunt.

Gastauftritte verschiedener befreundeter Musikvereine bescheren dem Nußbacher Frühlingsfest ein volles Haus, wie hier bei den Musikern aus Schramberg, die das Mittagessen musikalisch bereichern. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Ab 12 Uhr unterhielt die Stadtmusik Schramberg, zur Kaffeezeit übernahm dann die Musikkapelle Schörzingen. Zum Festausklang ab 18 Uhr spielten die Schönwälder Dorfmusikanten auf.

Wichtig für die Vereinskasse

Sehr zufrieden zeigte sich Armin Schwarz sowohl mit dem Besuch bei der Walpurgisnacht als auch beim Frühlingsfest. Der Verein investiere im Vorfeld viel Zeit und auch Geld in das Fest – wenn da die Gäste ausblieben, wäre das eine Katastrophe. Diese zwei Festtage leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung unserer vielfältigen Aktivitäten“, betonte er.