von Hans-Jürgen Kommert

In der ersten Sitzung des Triberger Gemeinderats nach den Kommunalwahlen nahm zunächst der bisherige Gemeinderat Platz am Ratstisch. Bürgermeister Gallus Strobel verabschiedete die ausscheidenden Ratsmitglieder.

Viele Jahre im Rat dabei

Er erinnerte daran, dass Franz Otto Fehrenbach im September 2017 für Rudolf Allgeier nachrückte und nun nach der Wahl wieder ausscheidet. Zuvor sei er bereits von 1975 bis 1990 15 Jahre lang Ratsmitglied gewesen, bevor er beruflich bedingt ausschied. Damals wurde er bereits mit der Bürgermedaille in Bronze geehrt.

Wappenteller als Dankeschön

Mike Mauscherning wurde erstmals 2009 in den Gemeinderat gewählt, seit 2011 war er Vertreter der Stadt in der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg. Nach nunmehr zehn Jahren scheidet Mauscherning aus dem Gremium aus – nicht ohne mit dem Wappenteller der Stadt Triberg ausgezeichnet zu werden.

Ein wahres Urgestein des Ehrenamts verlässt den Rat

Ebenfalls aus dem Gremium schied nun Alfred Schlösser aus – ein Urgestein der ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Stadt und den Ortsteil Gremmelsbach. 1984 wurde er in den Ortschaftsrat Gremmelsbach gewählt, dem er 30 Jahre angehörte. Erstmals 1994 wurde er in den Stadtrat gewählt, war auf Anhieb stellvertretender Fraktionsvorsitzender bis 2004. Von 1999 bis 2009 war Schlösser auch stellvertretender Ortsvorsteher in Gremmelsbach und seit 2009 auch Bürgermeisterstellvertreter. Daneben hilft er vor allem in der Saison beim Bauhof aus, ist Wander- und Stadtführer und bringt sich ehrenamtlich in vielerlei anderen Dingen ein.

„Alle Ehrungen der Stadt erhalten“

„Er hat alle Ehrungen der Stadt Triberg erhalten, die wir haben, darüber hinaus auch alles, was der Städte- und Gemeindetag an Ehrungen zu bieten hat. Wir werden ihn mit Urkunde, einem großen Präsentkorb sowie dem Glaswappen der Stadt in den Ruhestand senden“, so Strobel. Alle ausscheidenden Räte betonten, dass sie ihre Tätigkeit mit Freude ausgeführt hätten. Zwar habe es so manchen harten Strauß gegeben – letztlich aber habe man immer einen Kompromiss gefunden. Schlösser sagte, dass er „selbstverständlich weiterhin als Stadt- und Wanderführer zur Verfügung stehe“.