von Siegfried Kouba

Tribergs Vorstandsmitglied Katharina d‘ Angelo konnte im Kurhaus viele Freunde der Blasmusik begrüßen und freute sich über das Benefizkonzert, denn der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Immerhin gibt es eine große Schar an Kindern und Jugendlichen, die eine solide Ausbildung erhalten.

Gute Zusammenarbeit

Daneben konnte in diesem Jahr eine Bläserklasse gebildet werden, in der 31 Grundschüler aufgenommen wurden. Auch die „Noten-Chaoten“ machen von sich reden und sind in der Musikkapelle integriert. Gut ist auch die Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule unter der Leitung von Elias Zuckschwerdt. Ziel sei, das immaterielle Kulturerbe Musik weiterzugeben.

Auch das Heeresmusikkorps Ulm benötigt immer wieder Nachwuchs. Namentlich Klarinettisten werden gesucht. Wer eins oder besser, mehrere Instrumente beherrscht, hat gute Aussichten, aufgenommen zu werden. Hauptmann Dominik Koch, der den Tribergern zum 250. Bestehen gratulierte, stellte die Wege in das „verlässliche Orchester“ vor. Bei Konzerten wie in Triberg sei zu spüren, „dass etwas zurückkommt“, so Stabsfeldwebel Thomas Schütte.

Wer in Triberg mitmachen möchte, kann sich beim Vorstand der Stadt- und Kurkapelle informieren. Das Heeresmusikkorps hat als Anlaufstelle das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in 40724 Hilden, Elberfelder Straße 200 oder per E-Mail: ausbmuskorpsbw@ bundeswehr.org.