von Dieter Stein

Gemäß den Regeln ihrer Satzung legt die Baugenossenschaft Triberg jährlich ihren Mitgliedern den Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr vor und informiert über markante Vorkommnisse während des Berichtzeitraums.

50 Anteilseigner bei der Versammlung

So folgten etwa 50 Anteilseigner der Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung, die jetzt zum zweiten Mal im Triberger Hotel Restaurant Ketterer stattfand. Der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Weißer begrüßte in seiner Eröffnungsrede die Mitglieder, Ehrengäste und Handwerker.

Kein Vertreter der Gemeindeverwaltung Schonach dabei

Er hieß ebenso den Vertreter der Stadt Triberg, Stadtrat Michael Hummel, willkommen, der auch in Vertretung der Volksbank Mittlerer Schwarzwald an der Mitgliederversammlung teilnahm. Weißer bedauerte, dass wiederum kein Mitglied der Gemeindeverwaltung Schonach anwesend sei, um sich über die Entwicklung der Baugenossenschaft zu informieren.

Geordnete Finanzlage

Vorstandsvorsitzender Rolf Gehringer verlas den Rechenschaftsbericht und informierte die Anwesenden über die wichtigsten Positionen in der Jahresbilanz. Nicht ohne Stolz resümierte Gehringer, dass die Baugenossenschaft Triberg wiederum auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken könne, über eine geordnete Finanzlage verfüge und die innere Struktur weiter gestärkt werden konnte.

Bilanzsumme beträgt mehr als 9,1 Millionen Euro

„Zum Stichtag 31. Dezember 2018 hatte unsere Genossenschaft eine Bilanzsumme von über 9,1 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von knapp 3,1 Millionen Euro, was einer Quote von nahezu 34 Prozent entspricht. Der Bestand an eigenen Immobilien belief sich auf 259 Wohnungen, acht gewerbliche Räume, 65 Garagen und 39 Kfz-Stellplätze“, sagte Gehringer.

80 Cent von jedem eingenommenen Euro wieder investiert

„Wir gaben wiederum knapp 800 000 Euro für die Erhaltung unserer Gebäudesubstanz aus, was einer Modernisierungsquote von 80 Prozent entspricht. Dies bedeutet, dass wir von jedem eingenommenen Euro wieder 80 Cent in unsere Immobilien investierten“, so der Vorstandsvorsitzende.

Gesamtumsatz von fast 1,24 Millionen Euro

Die Mieteinnahmen beliefen sich laut Gehringer auf rund 977 000 Euro, der Gesamtumsatz inklusive Umlagen, Verwaltervergütungen und Bestandsveränderungen lag bei knapp 1,24 Millionen Euro. „Der Jahresüberschuss betrug rund 74 000 Euro, was eine Zuführung zu den Rücklagen erlaubte“, erwähnte Gehringer.

Lebenslanges Wohnrecht für Mitglieder

„Mit der Entwicklung der Mitglieder sind wir ebenfalls zufrieden, und so zeichneten unsere 435 Mitglieder 3252 Anteile. Die Mitgliedschaft bei unserer Baugenossenschaft lohnt sich, denn sie gewährt unseren Mietern die Garantie auf ein lebenslanges Wohnrecht, und außerdem zahlen wir für die gezeichneten Anteile jedes Jahr eine weit über dem Kapitalmarkt liegende Dividende“, so Gehringer weiter.

Keine Beanstandungen vom Aufsichtsrat

Weißer verlas den Bericht des Aufsichtsrats, welcher keinerlei Beanstandungen ergab und somit der Versammlung zur uneingeschränkten Zustimmung empfohlen wurde. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Beutel verlas den zusammengefassten Prüfungsbericht des Verbands baden-württembergischer Woh­nungs- und Immobilienunternehmen, Stuttgart, welcher der Genossenschaft erneut eine ordnungsgemäße Geschäftsführung mit einem hervorragenden Rating bescheinigte.

Stabile Ertragslage erlaubt drei Prozent Dividende

„Diese Bewertung belohnt unsere Arbeit, und aufgrund unserer stabilen Ertragslage schlage ich vor, auch für das Jahr 2018 wiederum eine Dividende von drei Prozent auszuschütten“, meinte Gehringer. Erwartungsgemäß wurde dies von der Versammlung einstimmig per Akklamation genehmigt. Stadtrat Hummel richtete die Glückwünsche der Gemeinde sowie die der Volksbank aus und führte per Akklamation der Mitglieder die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats herbei.

Cordula Faller und Eckart King wiedergewählt

Turnusgemäß schieden die Aufsichtsratsmitglieder, Schriftführerin Cordula Faller und der stellvertretende Schriftführer Eckart King, aus. Beide Personen stellten sich der zulässigen Wiederwahl und erhielten von der Versammlung einstimmig auf weitere drei Jahre das Vertrauen.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Der Aufsichtsratsvorsitzende Weißer nahm auch die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. So dankte er für 40 Jahre Treue Michael D‘Angelo und Rolf Reffler, beide aus Schonach, sowie Friedhilde Effinger und Friedhilde Raible, jeweils aus Triberg.

Für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Genossenschaft wurden Klaus Börsig aus Schonach und Ursula Mohr aus Triberg geehrt. Sämtliche Jubilare erhielten neben einer Ehrenurkunde auch ein Blumen- oder Weinpräsent. Den nicht anwesenden Jubilaren werden diese nachgereicht.

Zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab es einige Wortmeldungen, welche zügig abgearbeitet werden konnten, sodass die Sitzung nach etwas über einer Stunde beendet war und man zum gemütlichen Teil des Abends übergehen konnte.