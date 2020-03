von Hans-Jürgen Kommert

Bereits im vergangenen Jahr war man sich im Gemeinderat Triberg einig, dass die Brücke über die Gutach zum Haugg-Areal, die nun offiziell der Stadt gehört, dringend saniert werden sollte – zumal dort künftig ein Indoor-Camping-Hotel entstehen wird.

Vergabesumme war nur auf 210 000 Euro kalkuliert

Über das Bauamt wurde das Ingenieurbüro RS Ingenieure in Achern mit der Planung und Ausschreibung für den Überbau des Brückleins beauftragt. Gemäß deren Berechnung sollte die Vergabesumme bei rund 210 000 Euro liegen. „Wir haben eine Zuschuss-Zusage in Höhe von 110 000 Euro“, erklärte Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Sitzung.

Nun hatte der Gemeinderat über die Vergabe zu entscheiden. Vier Firmen hatten Angebote geschickt, günstigster Bieter war dabei die Firma Bonath aus Oberwolfach mit einer Angebotssumme in Höhe von 272 404 Euro, die Preisspanne lag allerdings bei bis zu rund 390 000 Euro.

„Wir haben einen sehr eng gestrickten Haushalt, den wir eigentlich einhalten sollten“, warf Ute Meier (SPD) dazu ein, ihr schloss sich Michael Hummel (FWV) an. 30 Prozent Erhöhung, das erschiene ihm als Planungsfehler. Alexander Kutzner als Leiter Bauwesen zeigte auf, dass die Mehrkosten unter anderem durch die Mitverlegung von Leitungen der EGT entstünden – worauf der Gemeinderat die Vergabe an Bonath einstimmig mit trug.