von Maria Kienzler

Erzbischof Stephan Burger plant das Projekt „Pastoral 2030“: Aus den römisch-katholischen Seelsorgeeinheiten werden – noch deutlich umfangreichere – Großpfarreien. Die Pfarrgemeinderäte können ihre Wünsche dazu äußern.

Erst vor fünf Jahren elf Seelsorgeeinheiten geschaffen

Als vor fünf Jahren die 63 Pfarreien im Schwarzwald-Baar-Dekanat, die in 20 Seelsorgeeinheiten (SE) strukturiert waren, ab dem 1. Januar 2015 in elf SE zusammengelegt wurden, schüttelten viele Katholiken den Kopf. „Wie soll das funktionieren?“, fragten sie sich. Doch offensichtlich gewöhnten sich die meisten schnell an die neuen Strukturen, weil in allen Kirchen ringsum noch regelmäßig Gottesdienste gefeiert wurden. Auch die Pfarrbüros waren in nächster Nähe zu erreichen.

Nachdenklich blickt Erzbischof Stephan Burger beim Gottesdienst auf dem Brend im Sommer 2018 in die Ferne beziehungsweise in die Zukunft. | Bild: Maria Kienzler

Fusionsprozess soll maximal zehn Jahre dauern

Doch nun wird ein neuer Weg geplant, der zu einer grundlegenden Veränderung der Erzdiözese führen wird. „Pastoral 2030“ heißt das Zauberwort, mit dem der Umbau der Erzdiözese derzeit begonnen wird. Unter der Leitung von Erzbischof Stephan Burger soll dieser schwierige Prozess bis spätestens 2030 vollendet sein.

Schon jetzt werden die Weichen gestellt

Darauf wies Gerald Sandner, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats (PGR) der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“, nicht nur in der letzten Sitzung des Jahres 2019 hin, sondern auch beim Neujahrsempfang im Januar. Sandner machte darauf aufmerksam, dass die Weichen schon jetzt gestellt werden für die künftigen Großpfarreien und dass der Pfarrgemeinderat, der am 22. März dieses Jahrs für fünf Jahre neu gewählt wird, der letzte in der bisherigen Form sein wird.

Triberg Katholische Kirche sperrt verwüstete Toiletten ab Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Vorschläge für Neuordnung in der Region

Der Vorsitzende teilte im Pfarrgemeinderat zwei Landkarten aus und sagte: „Es gibt für das Dekanat Schwarzwald-Baar zwei Vorschläge und alle Gremien haben die Möglichkeit, bis zum 31. Dezember ihre Meinung zur künftigen Raumplanung zu äußern.“

Plan A: Nach diesen Vorschlägen wird das Dekanat in zwei riesengroße Pfarreien aufgeteilt. Zum ersten Vorschlag im Plan A gehören im Norden die bisherigen Seelsorgeeinheiten Triberg „Maria in der Tanne“, St. Georgen-Tennenbronn, An der Eschach, Zwischen Brigach und Kirnach, Bregtal, Bad Dürrheim und Villingen mit insgesamt rund 56 000 Katholiken. Die zweite mögliche Großpfarrei im Plan A wäre im Süden die Zusammenlegung der Seelsorgeeinheiten Donaueschingen, Auf der Baar, Kirchtal-Donau, Blumberg, Immendingen-Möhringen und Egg mit insgesamt 35 200 Katholiken. Die beiden zuletzt genannten SE gehören allerdings nicht zum Dekanat Schwarzwald-Baar, sie werden vom Dekanat Hegau übernommen.

Nach diesen Vorschlägen wird das Dekanat in zwei riesengroße Pfarreien aufgeteilt. Zum ersten Vorschlag im Plan A gehören im Norden die bisherigen Seelsorgeeinheiten Triberg „Maria in der Tanne“, St. Georgen-Tennenbronn, An der Eschach, Zwischen Brigach und Kirnach, Bregtal, Bad Dürrheim und Villingen mit insgesamt rund 56 000 Katholiken. Die zweite mögliche Großpfarrei im Plan A wäre im Süden die Zusammenlegung der Seelsorgeeinheiten Donaueschingen, Auf der Baar, Kirchtal-Donau, Blumberg, Immendingen-Möhringen und Egg mit insgesamt 35 200 Katholiken. Die beiden zuletzt genannten SE gehören allerdings nicht zum Dekanat Schwarzwald-Baar, sie werden vom Dekanat Hegau übernommen. Plan B: Auf der zweiten Landkarte beim Vorschlag B bleiben die Seelsorgeeinheiten vom bestehenden Dekanat Schwarzwald-Baar unter sich. Die erste Zusammenlegung würde dann im Norden Triberg „Maria in der Tanne“, St. Georgen-Tennenbronn, An der Eschach, Zwischen Brigach und Kirnach sowie die Seelsorgeeinheit Villingen mit insgesamt 47 400 Katholiken umfassen. Die zweite Aufteilung vereint die Seelsorgeeinheiten Donaueschingen, Bad Dürrheim, Bregtal, Auf der Baar, Kirchtal-Donau und Blumberg mit rund 35 000 Katholiken zu einer Großpfarrei.

Der Vorstand des bisherigen Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne bei seinem Start vor fünf Jahren – genauer am 15. März 2015 (von links): Pfarrer Andreas Treuer, Schriftführerin Christine Nagel, Vorsitzender Gerald Sandner, Vize-Vorsitzende Theodora Fattler und Diakon Klaus-Dieter Sembach. | Bild: Maria Kienzler

Pfarrgemeinderat tendiert klar zu kleinerer Einheit

Der Pfarrgemeinderat der Raumschaft Triberg favorisierte ohne lange Diskussion und ohne Abstimmung den Vorschlag B. Im Gegensatz zu Plan A mit 56 000 Kirchenmitgliedern hätte die neue Großpfarrei, zu der Triberg dann gehört, nur 47 400 Katholiken.

Triberg Die Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne startet ins neue Jahr Das könnte Sie auch interessieren

„Neu-Pfarrei Villingen„ als künftiges Pastoralzentrum?

Die offizielle Bezeichnung der neuen Großraum-Gebilde heißt übrigens „Pfarrei Neu“. Und jede neue Pfarrei hat voraussichtlich ein Pastoralzentrum, nach dem sie benannt wird. Zum Beispiel könnte das für die katholischen Christen in Triberg die Neu-Pfarrei Villingen sein.

Auch Gemeindeteams und Pfarrgemeinderäte betroffen

Beim Neujahrsempfang der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Kirchenmitglieder im Pfarrsaal von Triberg erläuterte Sandner in seiner Rede noch einmal kurz die Pläne der Erzdiözese Freiburg. „In den nächsten Jahren werden uns grundlegende Veränderungen bevorstehen“, sagte er. Es gehe dabei nicht nur um die Seelsorge in den Kirchengemeinden, sondern auch um die Pfarrgemeinderäte und die Gemeindeteams, die alle ehrenamtlich tätig sind. „Es geht aber vor allem auch um die künftige Rolle der Priester und um den Einsatz der pastoralen Mitarbeiter“, betonte Sandner.

Radikale Neustrukturierung

Aus den 224 Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese werden 40 Pfarreien entstehen. Dies sei ein ganz anderes Pfarrei-Modell als das, was bisher bekannt sei.

Triberg Vorbereitungen für die Pfarrgemeinderatswahlen laufen schon jetzt auf Hochtouren Das könnte Sie auch interessieren