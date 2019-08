von Lukas Nagel

In die dritte Woche ging es im Rahmen des Kinderferienprogramms in Triberg mit der Veranstaltung des Fußballclubs auf den Sportplatz. Gemeinsam mit Alexandra Haas hatte Lisa Fehrenbach von der Jugendabteilung für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Unterstützung bekamen die beiden Frauen dabei von Hans-Peter Imhof, der sich als Schiedsrichter und im Spielausschuss für die Triberger Kicker engagiert.

Fußball bringt Menschen zusammen, auch beim Kinderferienprogramm der Stadt. Organisiert wird der Spielenachmittag im Roßgrund von Hans-Peter Imhof (links), Alexandra Haas (Mitte), sowie Lisa Fehrenbach (rechts). | Bild: Lukas Nagel

Am Ende mehr Teilnehmer als erwartet

Wie bereits im vergangenen Jahr waren trotz recht kühler Temperaturen mehr Kinder in den Roßgrund gekommen, als sich bei der Stadt angemeldet hatten. Zum Schluss waren es 16 junge Teilnehmer, die sich das Fußballspielen nicht entgehen lassen wollten.

Ballspiel begeistert die Kinder

Zunächst ging es los mit einem Aufwärmspiel. Imhof teilte die Kinder in drei Teams auf, die sich auf unterschiedliche Stationen verteilten. Unter der fachkundigen Anleitung von Fehrenbach, Imhof und Haas hatten die jungen Teilnehmer des Kinderferienprogramms sichtlich Spaß.

Parcours überwinden und Schuss: Sportlichkeit und Schnelligkeit sind gefragt. Lisa Fehrenbach (links) erklärt, wie die Übungen funktionieren. | Bild: Lukas Nagel

Ein tierischer Gast sorgt für Aufregung

Doch nicht nur die Kinder waren begeistert vom Ballspiel: Für einige Aufregung bei den Mädchen und Jungen sorgte ein junges Reh, das sich am helllichten Tag an den Hang am Spielfeldrand verirrt hatte. „Das ist Normalität. Das schaut hier auch oft vorbei, wenn wir mit der Damenmannschaft trainieren“, beruhigte Lisa Fehrenbach.

Abwechslungsreiche Übungen

An der ersten Station wurde die richtige Ballführung trainiert: Möglichst schnell sollten die Teilnehmer Hütchen umdribbeln und zum Abschluss das runde Leder ins Netz zielen. Über kleine Hindernisse und durch Reifen mussten die Kinder dann an der zweiten Station springen.

Und auch mit Hilfe einer Art Leiter am Boden konnten die Kinder ihre Koordinationsfähigkeiten an der dritten Station trainieren. Immer wieder wurde durchgewechselt, sodass es den jungen Fußballern nie langweilig wurde.

Sport macht hungrig und durstig: Auch für die Stärkung der jungen Teilnehmer sorgen die Mitglieder des Fußballclubs beim Kinderferienprogramm in Triberg. | Bild: Lukas Nagel

Es blieb aber nicht nur beim Fußball: Für großartige Stimmung und reichlich Gaudi unter den jungen Teilnehmern sorgte das Tauziehen, das schon beinahe traditionell am Abschluss des zweistündigen Sportprogramms steht und von dem die Kinder nicht genug bekamen.

Leckereien und kühle Getränke

Sport macht auch hungrig und durstig. Die Mitglieder des Fußballclubs hatten daran gedacht. In den Pausen zwischen den Spielen wurden kühle Getränke ausgeschenkt. Auch belegte Brötchen, sowie kleine Naschereien waren keine Mangelware und verschwanden in den Mündern der jungen Sportler.