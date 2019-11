von Karl Volk

Verfasser Willy Stock ist ein unterhaltsames Lustspiel gelungen. Die Schauspielergruppe des Radfahrervereins Bergradler Gremmelbach bringt es gekonnt auf die Bühne. Und es kam gut an.

Im Hause Häberle sind verschiedene Probleme zu lösen. Was dabei passieren kann, wurde dem Publikum auf humorvolle Weise vor Augen geführt.

Ein Bankrott sorgt für Probleme

Die Handlung: Am Anfang steht ein Bankrott, der für finanzielle Probleme sorgt. Gottfried Häberle (Thomas Wenke) und Sohn Manfred (Jürgen Schwer) müssen sich als Hausmänner betätigen. Beider Schicksal ist, dass sie von ihren leicht tyrannischen Frauen Paula (Tamara Schwer) und Klothilde (Sylvia Schneider) glattweg zu wenig Taschengeld bekommen. Ihre starke Position liegt darin begründet, dass sie ihr Geld in einem anderen Betrieb verdienen und so den eigenen Laden aufrechterhalten.

Das Ehepaar Schmatzer bringt mit ihrem Besuch die Gastgeberfamilie zur Verzweiflung. | Bild: Karl Volk

Gottfried praktiziert eine Methode, seinerseits an ein wenig Geld zu kommen – nicht unbedingt nachahmenswert: seine Diebstähle tarnt er als Notwehr. Das große Geld aber will er in Zukunft mit seinen Erfindungen machen, zum Beispiel mit einem Faschingsluftschlangen-Wiederaufrollgerät und mit einer sogenannten Koffergießmaschine.

In einer kurzen Zwischenszene überrascht Lisa (Sarah Schwer) ihren Friedrich trotz heiligem Versprechen, nicht mehr zu rauchen, gerade dabei. Helle Verwunderung erzeugen grüne Marsmännchen, wie Eugenie (Roswitha Schneider) in aller Aufregung berichtet. Der Irrtum klärt sich sehr schnell auf.

Eine Urlaubsbekanntschaft taucht auf

Zum Zeitvertreib werden alte Fotos angeschaut. Dabei kommt die Erinnerung an eine Urlaubsbekanntschaft auf. Das Ehepaar Schmatzer, das sie vor Jahren zu Besuch eingeladen haben. Und, wie es der Zufall will, erscheint dieses Paar im nächsten Moment. Klaudia (Claudia Reuter) und Wolfgang (Klaus Faller) leben auf großem Fuße und gedenken scheinbar bis zum Jüngsten Tag zu bleiben. Damit treiben sie die Gastgeberfamilie zur Verzweiflung.

Ein Kugelfisch auf der Speisekarte

Wie die aufdringlichen Gäste wieder loswerden? Der Familienrat hat eine Idee. Da ist noch der Schwiegersohn von Manfred, Friedrich Brändle (Oliver Hannemann), ein Mann, der keinen Nagel gerade in die Wand schlagen kann. Der soll helfen, die Lage zu wenden. Man überlässt ihm die Küche, selbst auf die Gefahr hin, dass sie danach renovierungsbedürftig ist – wozu es tatsächlich kommt. Er soll den gefährlichen japanischen Kugelfisch zubereiten, der seine Wirkung auf die Gaumen nicht verfehlen wird.

Gruselkabinett endet glücklich

Aber es ist bei Weitem nicht alles: Ein Gruselkabinett scheint sich zum Ende zu entwickeln, verraten wird nur, dass das Zusammenwirken aller das Problem mit den aufdringlichen Gästen löst.

Eingespielte Theatergruppe

Die seit vielen Jahren eingespielte Theatergruppe legte erneut ein Stück hin, das die Zuschauer begeisterte. Gekonntes Spiel, schlagfertige Antworten und witzige Sprüche sorgten immer wieder für helles Auflachen und am Ende lang anhaltenden, begeisterten Beifall im vollen Gemeindesaal.