von Karl Volk

Für den neuen Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner war diese öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Gremmelsbach eine Premiere, er leitete sie souverän, kenntnisreich und mit Humor. Alle Fragen von Teilnehmern und Ortschaftsräten beantwortete er sicher und vollständig.

Den ganzen Abend ging es um viel Geld, der städtische Haushalt 2020 berührte alle Tagesordnungspunkte. Eine große Rolle spielten die Sanierungen in der Dorfmitte. Enorme Mittel werden dafür bereitgestellt. Nachdem in diesem Jahr die Feuerwehrgarage für das neue Fahrzeug erweitert wurde, steht nun die Sanierung des Dorfplatzes im Vordergrund. Dafür stehen 100 000 Euro zur Verfügung, und es kann noch diesen Herbst begonnen werden. Die 2019 eingestellten Mittel können noch genutzt werden.

Eile geboten

Der bisherige Ortsvorsteher Reinhard Storz mahnte zur Eile: Die Makadamdecke auf der großen Fläche mit vielen Ecken sollte noch vor Einbruch der Kälte aufgebracht werden. Geplant ist auch eine neue Straßenlampe. Dabei geht es um die Sicherheit der Besucher des Dorfgemeinschaftshauses.

Diskutiert wurde auch die Parkplatzsituation vor der Feuerwehrgarage. Bisher sind dort drei Parkplätze für Pkw ausgewiesen. Das kann nicht so bleiben, weil dem Feuerwehrfahrzeug keine Chance zu rascher Ausfahrt bleibt. Die Beschränkung auf zwei Parkplätze wurde ebenfalls verworfen. So blieb nur das generelle Parkverbot an dieser Stelle. Ein Problem bleibt immer noch die Gasse zur Kirche, wo Autos so abgestellt werden, dass das Feuerwehrfahrzeug nicht mehr durchkommt.

Rostige Halterungen

Aus der Mitte des Ortschaftsrats kam der Vorschlag, dringend die beiden alten Tore der Garagen durch neue zu ersetzen, die Halterungen seien derart verrostet, dass es eine Gefahr für jeden darstelle, der sie öffnet. Für Abhilfe wird gesorgt. Im Ganzen, meinte Ortsvorsteher Finkbeiner, sei es für Gremmelsbach eine gute Entwicklung.

Eine riesige Summe muss für die Engstelle im unteren Leutschenbach (Anwesen Kuner) eingesetzt werden: 250 000 Euro. Dort senkt sich die Straße bedenklich; immer wieder musste neuer Makadam aufgebracht werden. Der Druck von der Bergseite ist stark. Das zeigt die sich bedenklich nach außen neigende Leitplanke. Von den beiden Lösungen, die Straße bergseits zu verbreitern und zu sichern oder eine Mauer zu setzen, ist die zweite Lösung die wahrscheinlichere. Der Ortsvorsteher hofft, die Summe auf unter 200 000 Euro drücken zu können.

75 000 Euro veranschlagt

Für jährliche Sanierungen werden 75 000 Euro vorgeschlagen. Die Stellen, die wieder „in Schuss gebracht werden“ müssen, sind zahlreich. Ortschaftrat Reinhold Löttrich machte auf die Schäden in der Dorfstraße beim Rössle aufmerksam und auf dem Gehweg bestehe dort Gefahr für die Fußgänger. Die Sanierung steht in Verbindung mit der Breitbandverlegung. Dafür muss eine Fuge gelegt werden, ohne die Straße zu tangierten. Die Gefahrenstellen werden bis dahin provisorisch ausgebessert. Schäden weist auch die Leutschenbachstraße vom Kohlplatz aufwärts auf.

Asphalt bricht ab

Außerhalb der Ortsmitte stehen Bankettarbeiten an der Straße am Brunnholz zwischen Obergefellhof und Hohlops an. Dort bricht die Asphaltkante ab, sodass ein Ausweichen bei Gegenverkehr kaum noch möglich ist. Für die 350 Meter zwischen Schulwartehäuschen Obergefell bis Einfahrt Anwesen King liegt bereits ein Angebot von 18 546 Euro vor. Die Vorlage (20 000 Euro) wird geringfügig unterschritten.