von Hans-Jürgen Kommert

Musikalisch gab es in der Trinitatis-Kirche einige Höhepunkte: Zunächst begeisterten die Musik-Mäuse mit dem Lied „Hurra, hurra der Herbst ist da“, bei dem sogar Pfarrer Markus Ockert mitwirken durfte – an der Gitarre. An der Orgel kam wieder einmal Hermann Joos zum Einsatz.

Und wer Gottesdienste aus früheren Zeiten noch im Hinterkopf hatte, bekam beinahe etwas feuchte Augen: Der Triberger Fanfarenzug ließ Erinnerungen an den einstigen Posaunenchor wach werden. Mit „Highland Cathedral“ und dem Schlusslied „Großer Gott wir loben dich“ bewiesen sie, dass sie mehr können als Stimmungsmusik zur Fasnet.

Die Musik-Mäuse eröffnen gemeinsam mit ihren Müttern und Vätern sowie Pfarrer Ockert den Erntedank-Gottesdienst in der evangelischen Trinitatis-Kirche. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Eine wieder einmal sehr zielgerichtete Predigt zur Quelle inmitten des Gartens, passend zum Thema Erntedank, hielt Pfarrer Markus Ockert und bewies einmal mehr, dass die Bibel durchaus noch zeitgemäß ist. Noch heute könne man sagen, dass der, der im Überfluss lebt, von seiner Fülle an die Bedürftigen abgeben könne.

Kandidaten stellen sich vor

An diesem Sonntag stellten sich auch die Kandidaten für die Wahl des Kirchengemeinderats am 1. Dezember vor. Für Triberg kandidieren Karin Müller, Beate Adam und neu Petra Eschle. Die Schonacher Kandidaten sind Melanie Rombach, Irmgard Schneider und, ebenfalls neu, Marco Kimmig. Die Liste wird ergänzt durch die Schönwälder Kandidaten Marianne Kätsch-Jung, Elfriede Faller und Daniel Papst.

Gestricktes bieten die Frauen des Handarbeitskreises an. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

In der anschließenden Gemeindeversammlung stellte Ralf Mauscherning als Kirchenarchitekt und Vorsitzender des Bauausschusses die Ausgaben zum Erhalt der Gotteshäuser vor. Umgesetzt wurde bereits die Renovierung der Schönwälder Kirche. Im Eingangsbereich, auf der Empore, an der Brüstung und nachträglich beim Parkett im Altar- und Kirchenraum wurden 48 300 Euro verbaut, bewilligt waren 48 500 Euro. Dazu kommen wohl 13 000 Euro für eine Grundreinigung mit Instandsetzung der Orgel. 74 500 Euro werden in den Heizungsbereich mit Anschluss an das Nahwärmenetz bereit gehalten.

Renovierungen stehen an

Für Schonach stehen ebenfalls grundlegende Renovierungsarbeiten an. In den Bereich der Kirche wurde laut Ralf Mauscherning lange nicht mehr investiert.

40 000 Euro sollen im nächsten Jahr für Fenster, Türen, Holzwerk und Malerarbeiten aufgewendet werden. Die Außenhaut soll mit Putz- und Malerarbeiten inklusiv Gerüstarbeiten ebenfalls etwa diesen Betrag kosten. 10 000 Euro kommen für Innendecke und Dachsanierung sowie nochmals 10 000 Euro für einen sicheren Aufstieg in den Glockenturm dazu. Mithin sollen in Schonach 100 000 Euro verbaut werden.

Basar für den Substanzerhalt

Danach ging es weiter mit dem Gemeindefest mit leckerem Mittagessen, einem kleinen Kinderprogramm, mit „Trödel und Basar“ sowie Kaffee und Kuchen. Auch die Erntedankgaben wurden in einer Tombola verlost, der Erlös kommt zu gleichen Teilen dem Tafelladen Triberg, dem Pflegeheim St. Antonius und dem Substanzerhalt der Kirchen zugute.

Der Fanfarenzug hat für diesen Tag verschiedene Melodien einstudiert (rechts unten). | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Musikalische Mitwirkung gab es durch den Fanfarenzug sowohl im Gottesdienst als auch beim Fest – eine so genannte Win-Win-Situation, da der Fanfarenzug im ehemaligen Jugendhaus der evangelischen Gemeinde probt. „Lasst das nur nicht einmalig werden“, stellte der ein oder andere Besucher fest. So gab es auch ein kleines Gespräch am Rande, das Pfarrer Markus Ockert mit dem Dirigenten der Stadtmusik führte wegen eines kirchenmusikalischen Auftritts, und Hansjörg Hilser schien nicht abgeneigt. Außerdem stellten Kathrin und Hannah Kimmig die Arbeit von Amnesty International vor. Wer Informationen sucht, ist bei den beiden Frauen gut aufgehoben.