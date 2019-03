von Maria Kienzler

Nicht nur Erwachsene füllten beim Aschermittwochs-Gottesdienst die Triberger Wallfahrtskirche bis an den Rand, sondern auch viele Kinder und Jugendliche. Ein ganzes Dutzend Ministranten zog mit Diakon Klaus-Dieter Sembach und Pfarrer Andreas Treuer in die Kirche ein.

„In der Vorbereitungszeit auf das Osterfest sollen wir unseren Blick schärfen für das Wesentliche“, mahnte der Pfarrer gleich zu Beginn der Feier, die mit stimmungsvollen Liedern von Schuld und Vergebung umrahmt wurde.

Palmzweige gehen in Flammen auf

Organist Markus Helm begleitete die Lieder an der Orgel. Auf dem Altar stand eine Schale mit geweihten Zweigen vom Palmsonntag des vergangenen Jahres. Pfarrer Treuer entzündete die Zweige an einer Kerze, sodass eine helle Flamme aus der Schale loderte.

Andreas Treuer verbrennt am Altar Zweige vom Palmsonntag. | Bild: Maria Kienzler

Danach wurden die beiden Lesungen aus dem Alten und Neuen Testament von den Lektorinnen Monika Fehrenbach und Susi Wehrle vorgetragen. Diakon Sembach las das Evangelium des Tages vor.

Asche ist kein Anlass zur Traurigkeit

Der Pfarrer griff die Worte auf, die Jesus damals an seine Zuhörer richtete. „Macht kein finsteres Gesicht, wenn ihr fastet“, rief der Geistliche den Gläubigen zu. Die Bestreuung mit Asche sei kein Anlass zur Traurigkeit, selbst wenn sie an die Vergänglichkeit des Lebens und an den Tod erinnere. „Wir sollen die kurze Zeit auf der Erde damit füllen, mit frohem Herzen und voller Liebe Gutes zu tun“, schärfte der Prediger seinen Zuhörern ein.

Staub zu Staub

Inzwischen war die Asche in der Schale abgekühlt. „Guter Gott, segne alle, die sich mit dieser Asche bezeichnen lassen“, betete Treuer. In zwei langen Schlangen gingen dann die Kirchenbesucher nach vorne, wo ihnen der Pfarrer oder der Diakon in Kreuzesform Asche auf die Haare streute. „Gedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst“, hieß der traditionelle Spruch der Kleriker.

Nach den Fürbitten, die Kornelia Kammerer betete, begann die Eucharistiefeier, die in den Kommunionempfang der Christen mündete und mit dem Segen abgeschlossen wurde.